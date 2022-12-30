. Украина вышла из соглашения с Россией об охране пограничных водных объектов
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Украина вышла из соглашения с Россией об охране пограничных водных объектов

Украина вышла из соглашения с Россией об охране пограничных водных объектов

Украина решила выйти из соглашения с РФ о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, действие документа прекращено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в пятницу представитель кабинета министров Украины в верховной раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что соглашение было заключено 19 октября 1992 года.

Документ регламентировал поддержание в надлежащем состоянии гидротехнических и водоохранных сооружений, информирование о проведении водохозяйственных мероприятий, совместную разработку комплексного использования водных ресурсов и оценке состояния биоресурсов.

Ранее было прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о документах об образовании. Правительство Украины денонсировало этот документ в марте 2022 года. Позднее в Министерстве образования и науки РФ разъяснили особенности признания украинских дипломов. В ведомстве отметили, что будут признаны все дипломы, полученные до прекращения действия соглашения, а также выданные позднее дипломы при условии прибытия граждан на обучение в Россию до 20 декабря.

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По материалам: pnp.ru

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