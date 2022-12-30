. В 2025 году году в России стартует серийное производство самолета МС-21

В 2025 году году в России стартует серийное производство отечественного самолета МС-21, сообщает РИА новости со ссылкой на слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. После летных испытаний в 2024 году борт получит сертификат.

Первые шесть экземпляров МС-21 поступят в авиакомпанию «Россия». Их планируют поставить в конце 2024 года, сообщил Юрий Слюсарь, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Ранее Росавиация одобрила изменения в конструкции самолета МС-21. Двигатель и крыло воздушного борта заменят на отечественные. В Иркутской области организовали производство комплектующих для самолета МС-21. В октябре на Иркутском авиазаводе завершили ремоторизацию первого летного экземпляра авиалайнера: установили отечественный двигатель. В начале декабря в Жуковском завершили статические испытания МС-21. Правительство профинансирует расширение производства МС-21: 15 миллиардов рублей направят на оснащение авиационных заводов необходимым современным оборудованием.