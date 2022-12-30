. В Иркутске лидера банды мошенников приговорили к 16 годам колонии
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В Иркутске лидера банды мошенников приговорили к 16 годам колонии

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой», сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Суд установил, что ранее судимый иркутянин для незаконного обогащения привлек трех мужчин, распределив между ними роли и обязанности. Один из них открыл в банке расчетный счет, на который его подельник переводил деньги под видом исполнения финансового обязательства. Затем владелец счета инсценировал утрату российского паспорта и выехал за пределы региона. В этот период их соучастник по подложным документам обналичил средства со счета.
Далее злоумышленники обратились с заведомо ложным заявлением о хищении денег с банковского счета, а также с иском о взыскании с банка утраченных финансов, который судом был удовлетворен и по исполнительному листу деньги взысканы в полном объеме.

В результате противоправной деятельности банку причин ущерб на сумму более семи миллионов рублей. Преступление пресекли и расследовали сотрудники УФСБ России по Иркутской области.

Суд с учетом мнения гособвинителя приговорил организатора группы к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима (по совокупности приговоров), со штрафом 900 тысяч рублей и ограничением свободы на срок два года. Его подельников осудили к лишению свободы на срок от четырех лет до четырех лет шести месяцев условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 150 тысяч рублей каждому.
Приговор вступил в законную силу.

В отношении четвертого соучастника, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, приговор вынесен ранее. Ему назначено наказание в виде четырех лет колонии особого режима.

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По материалам: irk

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