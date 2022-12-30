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В Иркутске открыли движение по отремонтированной улице Карбышева

В Иркутске открыли движение по отремонтированной улице Карбышева

В Иркутске завершили реконструкцию на участке дорог от Северной до Ушаковской и от Карбышева до Лесной. Движение по отремонтированной улице Карбышева уже открыли. Там уложили новое покрытие, смонтировали подпорную стенку, построили ливневую канализацию, оборудовали освещение.

Проезжую часть улицы Карбышева расширили до трех полос, а крутой поворот скорректировали, сообщает пресс-служба администрации. Вице-мэр города Дмитрий Ружников вместе с заместителем председателя Думы Иркутска Юрием Кореневым и общественниками проверили выполненный ремонт.

Реконструкцию улицы Карбышева выполнили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего за 2022 год в Иркутске по этому проекту отремонтировали 18 участков дорог общей протяженностью более 20-ти километров.

Ремонт дороги на улице Карбышева начали в 2021 году. В 2022 году работы продолжили. Смонтировали колодцы ливневой канализации. К июлю подрядная организация выполнила около 80% от общего объема работ.

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По материалам: irk

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