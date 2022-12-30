. В Иркутске провели 11 новогодних елок для детей участников СВО
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В Иркутске провели 11 новогодних елок для детей участников СВО

В Иркутске провели 11 новогодних елок для детей участников СВО

В Иркутске провели 11 театрализованных новогодних представлений для детей участников специальной военной операции. Мероприятия состоялись в шести муниципальных учреждениях, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В Иркутском городском театре народной драмы ставили спектакль «Новый год в Прибайкальском лесу». В творческом детском клубе «Солнышко» показали танцевальную постановку «А что в мешке?». В КДЦ «Россия» зрителям представили новогоднюю сказку «День рождения Снегурочки». Также праздники состоялись во Дворце детского и юношеского творчества и Гуманитарном центре – библиотеке имени семьи Полевых. Для гостей подготовили игровые программы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все дети получили сладкие подарки. Кроме того, спектакль для детей участников СВО показали в Иркутском театральном училище.

Для раненых военнослужащих, находящихся на лечении в военном госпитале, поставили 13 украшенных елок. Каждому бойцу передали открытки и письма от детей. Также в Иркутске проходила акция в поддержку участников СВО «Новогодний подарок воину». Для военных собрали 392 подарка, которые отправили в места прохождения службы. Акцию инициировала «Централизованная библиотечная система» Иркутска.

Кроме того, в Иркутске провели мероприятия для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. Благотворительный фонд «Доступная среда» совместно с департаментом здравоохранения и социальной помощи населению мэрии проводила акцию, в рамках которой собрали подарки для детей-инвалидов. ИООО «Интеграция» организовала театрализованные представления со сказочными персонажами в игровой комнате и сладкие призы для детей с ограниченными возможностями. Члены Общественной палаты Иркутска организовали новогоднюю елку с интерактивной анимационной программой для воспитанников детских домов.

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По материалам: irk

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