. В Иркутске скончался чемпион России по тяжелой атлетике Александр Петров
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В Иркутске скончался чемпион России по тяжелой атлетике Александр Петров

В Иркутске скончался чемпион России по тяжелой атлетике Александр Петров

В Иркутске скончался тренер с 20-летним стажем, мастер спорта по тяжелой атлетике, чемпион России по тяжелой атлетике, победитель чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по тяжелой атлетике Александр Петров. Прощание с Александром Петровым пройдет 3 января в Харлампиевском Михайло-Архангельском храме по адресу: улица 5-й армии, 59. Начало — в 9:30.

«Александр Петров — замечательный тренер, любимый муж и заботливый отец. Александр всегда был светлым и добрым человеком, надежным семьянином. Он навсегда останется в наших сердцах любимым товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь. Нам будет тяжело без его искрометного юмора, заразительного смеха и нескончаемой энергии. Он навсегда останется для нас примером», — пишет команда фитнес-клуба XFIT.

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По материалам: irk

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