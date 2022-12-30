. В Иркутском музтеатре состоится премьера балета «Попрыгунья»
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В Иркутском музтеатре состоится премьера балета «Попрыгунья»

В Иркутском музтеатре состоится премьера балета «Попрыгунья»

В Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского 29 декабря в 18:30 состоится премьера балета «Попрыгунья». Сюжет произведения — история женщины, которая уходит от мужа к человеку из общества «великих творцов» — музыкантов, художников, поэтов. В 2022 году это последняя премьера.

Постановку подготовили по рассказу Антона Чехова, автор идеи, постановки и хореографии — лауреат всероссийских и международных конкурсов хореографов Людмила Цветкова. Основа нового балета — современный танец с элементами неоклассики и свободной хореографии, однако при этом героиня исполняет все движения на пуантах.

В спектакле примут участие четыре артиста балета театра. Партии исполняют Юрий Щерботкин, Екатерина Погибельская, Семен Алферов и Василий Саенко. Автор музыки для постановки — композитор Владимир Баскин. Автор оформления и костюмов — Татьяна Королева, художница из Санкт-Петербурга. Иркутские зрители могут быть знакомы с ее работами над образами в балетах «Пер Гюнт», «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Казанова», мюзиклах «Русский фантом», «Секрет ее молодости», сообщает пресс-служба правительства региона.


Фото Эоэллы Кириленко Фото Эоэллы Кириленко Фото Эоэллы Кириленко Фото Эоэллы Кириленко
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По материалам: irk

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