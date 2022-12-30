. В Кировск ЛНР доставили новогодние украшения от Иркутска

В Луганскую Народную Республику доставили новогодние украшения от Иркутска. Теперь на главной площади Кировска появятся световые инсталляции, а елку города украсят гирляндами и звездой, сообщает мэр Иркутска Руслан Болотов.

В ноябре мэр Иркутска побывал в рабочей поездке в ЛНР. Там состоялась встреча мэра, его заместителя и депутатов с главой администрации Кировска Викторией Сергеевой. Она обратилась к иркутским властям с просьбой оформить Кировск к Новому году. Руслан Болотов принял решение направить средства партнеров, которые раньше предназначались для новогоднего салюта в Иркутске, на праздничные украшения для жителей Кировска.