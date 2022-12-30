. В Нижнеудинском районе водитель автобуса насмерть сбил 74-летнюю женщину
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В Нижнеудинском районе водитель автобуса насмерть сбил 74-летнюю женщину

В Нижнеудинском районе водитель автобуса насмерть сбил 74-летнюю женщину

30 декабря в 7:35 в поселке Атагай Нижнеудинского района водитель автобуса, следующего рейсом Нижнеудинск — Атагай, насмерть сбил 74-летнюю женщину. Установлено, что погибшая находилась на проезжей части, сообщает ГИБДД Иркутской области.

Мужчина за рулем автобуса пытался объехать пешехода, но машину занесло на дороге из-за гололеда. 50-летний водитель и два пассажира автобуса травм не получили. Сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего. Нижнеудинская районная прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки.



Видео ГИБДД Иркутской области
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По материалам: irk

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