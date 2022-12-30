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В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей

В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детейРоссийские семьи начнут получать новое универсальное пособие на детей

В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей. Соответствующий закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступит в силу с 1 января.

Теперь семьи будут получать единую выплату, объединяющую ряд действующих мер социальной поддержки, таких как ежемесячное пособие беременным, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка а также на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет, рассказали в Министерстве труда.

Семья будет иметь право на пособие в том случае, если ее доход в расчете на человека составляет менее одного прожиточного минимума (в 2023 году он достигнет 14 375 рублей). Власти будут определять степень нуждаемости семьи по ряду параметров и выплачивать ей 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году эти суммы равны 7, 10,5 и 14 тысячи рублей соответственно.

Подать заявление на получение единого пособия можно на Госуслугах с 28 декабря 2022 года, срок рассмотрения составляет 10 дней. В форме нужно указать тип выплаты и дополнительные сведения, которые могут повлиять на оформление пособия (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами), а также данные о семейном положении, детях и составе семьи.

В декабре первый замминистра труда страны Ольга Баталина сообщила, что последние шесть лет в России продолжается снижение реальных располагаемых доходов населения, что влияет на устойчивость финансового положения семей, однако социальные выплаты помогают исправить положение.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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