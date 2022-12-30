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В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнесаМораторий на проведение проверок бизнеса в России продлили на 2023 год

Правительство России продлило еще на год мораторий на проведение проверок бизнеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Режим отмены плановых проверок будет действовать весь 2023 год.

Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «В отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов», — говорится в сообщении. Отмечается, что к объектам высокого риска относятся, в том числе, социальные и промышленные объекты.

В начале сентября представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национального обувного союза, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности и других бизнес-организаций обратились к Минпромторгу России с просьбой отменить мораторий на проверки. По словам представителей бизнеса, для привлечения к ответственности нелегальных производителей товаров надзорным органам необходимо провести проверку, однако в настоящее время они не могут ее осуществить. Участники рынка вынуждены конкурировать с продавцами контрафакта, в связи с этим они попросили вернуть внеплановые проверки.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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