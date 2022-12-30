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В России с нового года подорожает техосмотр автомобилей

В России с нового года подорожает техосмотр автомобилейВ России с начала 2023 года подорожает стоимость техосмотра автомобилей

С начала 2023 года в России подорожает процедура техосмотра (ТО) автомобилей. Осенью начал действовать приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по расчету предельных тарифов на ТО, согласно которому их величину с 1 января для каждого региона устанавливают местные власти.

Проведенный «Коммерсантом» анализ опубликованных документов по 45 субъектам показал, что в среднем рост цен составит 57 процентов для самой массовой категории — легкового автотранспорта. При этом большинство регионов подняли тариф до минимально допустимого приказом ФАС уровня в 913 рублей.

Сильнее всего техосмотр подорожает в Орловской (в три раза), Омской (в 2,4 раза), Оренбургской (в 1,9 раза) областях и Хакасии (в два раза). Самый дорогой тариф ТО установлен в Санкт-Петербурге — 1544 рубля. Московские власти выбрали минимальный тариф 913 рублей для легковых автомобилей (старая цена — 720 рублей — не менялась с 2012 года).

Новые правила предусматривают постоянную актуализацию ценообразования: регион запрашивает у операторов сведения о расходах (фонде оплаты труда, ремонте оборудования и так далее), рассчитывая показатель для следующего года.

Если данные присылают менее половины действующих на рынке компаний, чиновники индексируют тариф на уровень инфляции. При этом цены на техосмотр не могут быть ниже 913 рублей для легковых машин, 321 рубля для мотоциклов, 1560-1880 рублей для автобусов, 900-1960 рублей для грузовиков.

С декабря 2021 года техосмотр остался обязательной регулярной процедурой только для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы легковых автомобилей должны подтвердить пройденный ТО при перерегистрации в ГИБДД машины старше четырех лет или при внесении изменений в конструкцию.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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