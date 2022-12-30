. В РПЦ посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В РПЦ посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»

В РПЦ посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»В РПЦ в ответ на критику церкви посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»

В Русской православной церкви (РПЦ) ответили на критику популярного блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале посоветовал блогеру «удалиться в пустыню».

«"Новаторское" умозаключение Лебедева, что Церковь – посредник между Богом и человеком, является еще одним из множества перепевов избитой мысли, вымученной теми людьми, которые пытаются себе доказать, что они слишком велики и интеллектуальны, чтобы ходить в Церковь (...), чтобы получить "посреднические услуги"», — написал представить РПЦ. По его мнению, такое представление о церкви примитивно и уныло.

Он также посоветовал блогеру «удалиться в пустыню», где нет посредников, чтобы «общаться с божественными энергиями напрямую». «Там, кстати, в пустыне и столь ненавистный Лебедеву закон о защите чувств верующих (который должен бы быть неоднократно имплементирован в отношении него) не имеет никакой актуальности», — добавил Кипшидзе.

Таким образом представитель РПЦ прокомментировал высказывания Лебедева с критикой в адрес церкви. Ранее блогер в своем Telegram-канале заявил, что «церковь не имеет никакого отношения к Богу». По его мнению, религиозные институты выступают в качестве посредника между Богом и человеком. При этом, как считает блогер, «автору вселенной не нужен крест, не нужен полумесяц и не нужен толстый мужик с головой слона».

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Финалист "Лидеров России" назначен заместителем министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области
Финалист "Лидеров России" назначен заместителем министра
Брухунова и Петросян впервые сводили сына на Кремлевскую елку
Брухунова и Петросян впервые сводили сына на Кремлевскую елку
Ксения Собчак призналась, как впервые в жизни будет праздновать Новый год
Ксения Собчак призналась, как впервые в жизни будет праздновать Новый
Лера Кудрявцева пожаловалась на коварство мужа
Лера Кудрявцева пожаловалась на коварство мужа
Дмитрий Дюжев соблазнился Агатой Муцениеце
Дмитрий Дюжев соблазнился Агатой Муцениеце
В РПЦ посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»
В РПЦ посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»
Гидрометцентр: в декабре в Иркутске снега выпало в 1,5 раза больше нормы
Гидрометцентр: в декабре в Иркутске снега выпало в 1,5 раза больше
Снятый с должности по суду экс-мэр Балаганского района вновь выдвинулся на выборы
Снятый с должности по суду экс-мэр Балаганского района вновь
Полиция Иркутска вернула москвичу угнанный 10 лет назад Lexus
Полиция Иркутска вернула москвичу угнанный 10 лет назад Lexus
Команда Atomic Heart поздравила игроков праздничным видео из игры
Команда Atomic Heart поздравила игроков праздничным видео из игры
Цены на газ в Европе обвалились
Цены на газ в Европе обвалились
Смешная собака, которая не хочет давать лапу
Смешная собака, которая не хочет давать лапу

Топ на сегодня

Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Василиса Володина дала предновогодний совет
Василиса Володина дала предновогодний совет
Певица Слава кинула своего продюсера
Певица Слава кинула своего продюсера
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
В России начнут выплачивать новое универсальное пособие на детей
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без паспорта
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без

Еще по теме

Церковь осудила сожжение собора из веток на Масленицу
РПЦ: Решения Синода Константинополя по Украине не конкретны
Протоиерей Всеволод Чаплин освобожден от должности
РПЦ прокомментировала проклятья Чаплина в адрес россиян из-за «Матильды»