. В США опубликовали налоговые декларации Трампа

Комитет Палаты представителей США опубликовал налоговые декларации Дональда Трампа

Бюджетный комитет Палаты представителей США обнародовал налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа за шесть лет. Об этом сообщает ТАСС.

21 декабря стало известно, что комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за обнародование частично отредактированных налоговых деклараций Трампа за 2015–2021 годы. При этом республиканцы выступали против публикации документов, отмечая, что это решение может создать плохой прецедент.