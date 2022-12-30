. В США заявили о подготовке Запада к переговорам между Россией и Украиной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США заявили о подготовке Запада к переговорам между Россией и Украиной

В США заявили о подготовке Запада к переговорам между Россией и УкраинойHill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров между Россией и Украиной

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США знаменует подготовку Запада к окончанию военного конфликта. В ходе встречи президент США Джо Байден со своим украинским коллегой заложили основу для мирных переговоров между Россией и Украиной, считает обозреватель The Hill Авраам Шама.

«Два президента, вероятно, обсуждали, как прекратить боевые действия, поскольку помощники Байдена уже заложили основу, обсудив этот вопрос с Зеленским перед его визитом», — пишет он.

По мнению автора, западные страны уже готовы положить конец конфликту, чтобы начать уделять больше внимания экономике. «Конфликт значительно подстегнул рост цен на продовольствие и энергоносители. Центральные банки Европы и Америки повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая может привести к рецессии. Прекращение конфликта снизило бы цены и помогло бы миллионам европейцев и американцев снизить расходы на продукты питания и отопление», — отметил он.

Мирные переговоры должны вестись деликатно и с уважением к обеим сторонам конфликта, указал обозреватель. «Важно, чтобы Россия не чувствовала себя осажденной Западом, как это было с Германией, когда закончилась Первая мировая война», — подчеркнул он.

Ранее в США предложили способ урегулирования конфликта на Украине. По словам доцента университета штата Арканзас Эдварда Салоу, третья независимая сторона могла бы организовать мирные переговоры России и Украины и таким образом укрепить свое место на международной арене.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ольга Орлова призналась, что проспала прошлый Новый год в Антарктиде: "Меня срубило"
Ольга Орлова призналась, что проспала прошлый Новый год в Антарктиде:
В США заявили о подготовке Запада к переговорам между Россией и Украиной
В США заявили о подготовке Запада к переговорам между Россией и
В Кировск ЛНР доставили новогодние украшения от Иркутска
В Кировск ЛНР доставили новогодние украшения от Иркутска
В 2025 году году в России стартует серийное производство самолета МС-21
В 2025 году году в России стартует серийное производство самолета
Прокуратура проверит организацию по факту невыплаты зарплаты рабочим
Прокуратура проверит организацию по факту невыплаты зарплаты рабочим
Генсек НАТО Столтенберг назвал кратчайшим путем к миру на Украине поставки оружия
Генсек НАТО Столтенберг назвал кратчайшим путем к миру на Украине
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
Железнодорожный перегон соединил БАМ и Транссиб
Железнодорожный перегон соединил БАМ и Транссиб
Джеймс Кэмерон выразил сожаление о неснятых из-за «Аватара» фильмах
Джеймс Кэмерон выразил сожаление о неснятых из-за «Аватара» фильмах
IRK.ru и «КрайсНефть» подвели итоги новогоднего розыгрыша
IRK.ru и «КрайсНефть» подвели итоги новогоднего розыгрыша
В Иркутске скончался чемпион России по тяжелой атлетике Александр Петров
В Иркутске скончался чемпион России по тяжелой атлетике Александр
В Усть-Куте мошенника, выманившего у девушки миллион рублей, приговорили к пяти годам колонии
В Усть-Куте мошенника, выманившего у девушки миллион рублей,

Топ на сегодня

Евгения Плющенко не могут поднять врачи
Евгения Плющенко не могут поднять врачи
31 декабря в Иркутске продлят работу общественного транспорта
31 декабря в Иркутске продлят работу общественного транспорта
Банкам из недружественных стран разрешили выводить рубли из России
Банкам из недружественных стран разрешили выводить рубли из России
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Что покажут в новогоднем выпуске Comedy Club: издевательские конкурсы, ведущая Клава Кока и возвращение Александра Реввы
Что покажут в новогоднем выпуске Comedy Club: издевательские

Еще по теме

В США рассказали о «глубоком недоверии» между Байденом и Зеленским
В США призвали Байдена начать переговоры с Путиным
Байден не увидел признаков раскола Запада из-за Украины
Байден назвал условие завершения украинского конфликта