. В Усть-Куте мошенника, выманившего у девушки миллион рублей, приговорили к пяти годам колонии

Усть-Кутский городской суд вынес приговор ранее судимому жителю Оренбургской области. Мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и областной прокуратуры.

Суд установил, что в январе 2022 года в одном из ночных заведений Иркутска мужчина познакомился с 27-летней девушкой из Усть-Кута. Он представился сотрудником ФСБ, назвался вымышленным именем и оказывал ей знаки внимания. Через несколько дней девушка вернулась в Усть-Кут, но общение с аферистом не прекратила.

Постепенно злоумышленник завладел доверием девушки, рассказывая о намерениях построить с ней серьезные отношения. Спустя месяц аферист сочинил историю об аварии с его участием и стал просить у девушки деньги на урегулирование конфликта и ремонт автомобиля. Пострадавшая частями переводила ему средства, занимая их у знакомых и оформляя кредиты в банках. Всего девушка отправила аферисту более миллиона рублей.

Позднее она заподозрила обман и обратилась в полицию. Полицейские во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области установили и задержали ранее судимого жителя Оренбургской области. С учетом мнения прокурора 32-летнего обвиняемого приговорили к пяти годам колонии строгого режима.