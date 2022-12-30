. Валентин Юдашкин с женой отправились к дочери в Дубай, чтобы встретить там Новый год
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Валентин Юдашкин с женой отправились к дочери в Дубай, чтобы встретить там Новый год

Валентин Юдашкин с женой отправились к дочери в Дубай, чтобы встретить там Новый год
Знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин с женой воссоединились с дочерью и ее семьей в ОАЭ. Валентин Юдашкин продолжает создавать наряды от-кутюр. Во всем ему помогает жена Марина Юдашкина. Она хранит домашний очаг, часто готовит не только для мужа, но и для гостей. Пара посещает рестораны и театры. К ним приезжает дочка Галина с мужем и внуками. В этом году у нее родилась дочка Агата Ариелла. В этом году внуки часто гостили дома у кутюрье. Однако Новый год звездная семья решила встретить в теплой стране. Юдашкин приехал в Дубай. В соцсети появилось фото, где маэстро предстал с женой, дочкой и зятем.
Марина облачилась в модные джинсы в песочном цвете с рубашкой из денима. Все оделись в стиле кэжуал. Уже вечером вся семья отправилась в ресторан. Они готовятся отпраздновать Новый год на курорте.
Напомним, что в этом году многие звезды предпочли встретить год Черного Водяного Кролика за рубежом. Алла Пугачева, которая дружит с Юдашкиным, находится в Израиле, а Ксения Бородина увезла дочек в Таиланд.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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