. Вход на Красную площадь на новогоднюю ночь ограничат
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вход на Красную площадь на новогоднюю ночь ограничат

Вход на Красную площадь на новогоднюю ночь ограничат

С 18:00 31 декабря по 7:00 1 января вход на Красную площадь в Москве будет ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

При этом Тверская и другие улицы в центре города будут доступны и для пешеходов, и для водителей.

«В период с 18:00 мск 31 декабря 2022 года до 07:00 мск 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен», — передает слова представителей департамента ТАСС.

Они также указали, что ограничения на проход граждан или дорожное движение на Тверской улице или в центральных переулках Москвы в новогодние праздники вводить не будут.

Как писала «Парламентская газета», главную праздничную елку страны доставили в Кремль еще 14 декабря, ее установили на Соборной площади. Дерево привезли из Волоколамска, его возраст составляет 95 лет, в высоту оно достигает 27 метров, диаметр его ствола — 56 сантиметров, а размах веток — 10 метров.

Тем временем в пятницу стало известно, что Президент РФ Владимир Путин направил поздравления по случаю наступающего Нового года и Рождества 22 главам государств в СНГ, Латинской Америке, Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Текст обращений размещен на сайте главы государства.

На постсоветском пространстве глава государства поздравил с наступающими праздниками президентов Абхазии Аслана Бжанию, Азербайджана Ильхама Алиева, Белоруссии Александра Лукашенко, Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Узбекистана Шавката Мирзиеева и Южной Осетии Алана Гаглоева.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Ольга Орлова призналась, что проспала прошлый Новый год в Антарктиде: "Меня срубило"
Ольга Орлова призналась, что проспала прошлый Новый год в Антарктиде:
В США заявили о подготовке Запада к переговорам между Россией и Украиной
В США заявили о подготовке Запада к переговорам между Россией и
В Кировск ЛНР доставили новогодние украшения от Иркутска
В Кировск ЛНР доставили новогодние украшения от Иркутска
В 2025 году году в России стартует серийное производство самолета МС-21
В 2025 году году в России стартует серийное производство самолета
Прокуратура проверит организацию по факту невыплаты зарплаты рабочим
Прокуратура проверит организацию по факту невыплаты зарплаты рабочим
Генсек НАТО Столтенберг назвал кратчайшим путем к миру на Украине поставки оружия
Генсек НАТО Столтенберг назвал кратчайшим путем к миру на Украине
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
Железнодорожный перегон соединил БАМ и Транссиб
Железнодорожный перегон соединил БАМ и Транссиб
Джеймс Кэмерон выразил сожаление о неснятых из-за «Аватара» фильмах
Джеймс Кэмерон выразил сожаление о неснятых из-за «Аватара» фильмах
IRK.ru и «КрайсНефть» подвели итоги новогоднего розыгрыша
IRK.ru и «КрайсНефть» подвели итоги новогоднего розыгрыша
В Иркутске скончался чемпион России по тяжелой атлетике Александр Петров
В Иркутске скончался чемпион России по тяжелой атлетике Александр
В Усть-Куте мошенника, выманившего у девушки миллион рублей, приговорили к пяти годам колонии
В Усть-Куте мошенника, выманившего у девушки миллион рублей,

Топ на сегодня

Евгения Плющенко не могут поднять врачи
Евгения Плющенко не могут поднять врачи
31 декабря в Иркутске продлят работу общественного транспорта
31 декабря в Иркутске продлят работу общественного транспорта
Банкам из недружественных стран разрешили выводить рубли из России
Банкам из недружественных стран разрешили выводить рубли из России
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Что покажут в новогоднем выпуске Comedy Club: издевательские конкурсы, ведущая Клава Кока и возвращение Александра Реввы
Что покажут в новогоднем выпуске Comedy Club: издевательские

Еще по теме

Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь
Новый год 2018 в Москве: программа мероприятий, куда пойти в новогоднюю ночь 2018 в центре
Вход в Кремль и на Красную площадь ограничат в день Общероссийской елки
Красную площадь закроют в новогоднюю ночь