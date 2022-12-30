. Вход на Красную площадь на новогоднюю ночь ограничат

С 18:00 31 декабря по 7:00 1 января вход на Красную площадь в Москве будет ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

При этом Тверская и другие улицы в центре города будут доступны и для пешеходов, и для водителей.

«В период с 18:00 мск 31 декабря 2022 года до 07:00 мск 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен», — передает слова представителей департамента ТАСС.

Они также указали, что ограничения на проход граждан или дорожное движение на Тверской улице или в центральных переулках Москвы в новогодние праздники вводить не будут.

Как писала «Парламентская газета», главную праздничную елку страны доставили в Кремль еще 14 декабря, ее установили на Соборной площади. Дерево привезли из Волоколамска, его возраст составляет 95 лет, в высоту оно достигает 27 метров, диаметр его ствола — 56 сантиметров, а размах веток — 10 метров.

Тем временем в пятницу стало известно, что Президент РФ Владимир Путин направил поздравления по случаю наступающего Нового года и Рождества 22 главам государств в СНГ, Латинской Америке, Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Текст обращений размещен на сайте главы государства.

На постсоветском пространстве глава государства поздравил с наступающими праздниками президентов Абхазии Аслана Бжанию, Азербайджана Ильхама Алиева, Белоруссии Александра Лукашенко, Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Узбекистана Шавката Мирзиеева и Южной Осетии Алана Гаглоева.