. За сутки в Иркутской области зарегистрировано 142 случая COVID-19

30 декабря в Иркутской области официально подтвердили 142 случая заражения COVID-19. С начала пандемии зарегистрировали 357 682 заболевших. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

Один человек умер от коронавирусной инфекции за сутки, всего с начала пандемии от нее скончались 8 849 человек. От сопутствующих COVID-19 заболеваний за сутки умер один человек, за все время пандемии от этого скончались 916 человек. Выздоровело 352 569 жителей региона.