. Знаменитости поделились лайфхаками для борьбы с похмельем: топ-10 эффективных способов

Селебрити не чуждо ничто человеческое. Они, как и все, ходят на вечеринки, порой даже перед важными событиями. И точно так же они борются с похмельем. Голливудские звезды знают, как выглядеть свежо и бодро после веселого застолья или вечеринки. Своими лайфхаками они делятся с поклонниками. Редакция Rsute рассказывает о 10 простых и эффективных способов борьбы с похмельем от знаменитостей.

Виктория Бекхэм борется с похмельем газировкой

Известная дизайнер поделилась своим лайфхаком. Ее от головной боли спасает газировка Big Gulp из круглосуточного магазина Seven Eleven. Это помогает Виктории Бекхэм быстрее прийти в себя и снова чувствовать себя хорошо.

Хлои Кардашьян рекомендует йогу

Член популярной семейки считает, что лучше всего справиться с похмельем помогает активность. В ее случае это йога. Хлои Кардашьян рекомендует после веселого застолья с утра принять позу ребенка. В этой позиции происходит стимуляция лимфы. Организм эффективнее выводит токсины и помогает быстрее избавиться от неприятных симптомов.

Как Леди Гага борется с похмельем





У дивы есть целый ритуал, который помогает утром после застолья не страдать от головной боли. Начинает готовиться она еще в день вечеринки. Леди Гага призналась, что утром перед застольем она ест круассан и запивает зеленым соком. На следующий день после вечеринки селебрити занимается йогой. Она считает, что после такого времяпрепровождения нужно хорошенько пропотеть.

Интересный лайфхак от Джулии Робертс

Голливудская дива не борется с похмельем, а наносит «превентивный удар». Актриса пьет только один вид алкоголя (шампанское), чередуя его с морковным соком.

Как с похмельем борется Кэти Перри

Исполнительница призналась, что справиться с неприятными симптомами после застолья ей помогают сразу несколько факторов:

пища из сети быстрого питания In-N-Out Burger;

медитация;

напиток Sprite.

Все это Кэти Пэрри комбинирует со сном. Она не отказывает себе в отдыхе и может проспать целый день.

Пэрис Хилтон утром после вечеринки ест фастфуд

Гламурная блондинка избавляется от похмелья, употребляя картофель фри в прикуску с четвертьфунтовым бургером с сыром. Она уверяет, что это помогает быстро справиться с дискомфортом и мигренью.

Как Кара Делевинь справляется с похмельем





Супермодель не спешит активничать в «похмельный день». Она дает своему организму отдохнуть. Как призналась Кара Делевинь, после застолья она спит весь день и обязательно съедает порцию спагетти.

Лайфхаки Рене Зеллвегер

Голливудская актриса предпочитает на утро после веселой вечеринки съесть полный английский завтрак. Питательная пища помогает быстрее избавиться от дискомфорта. Альтернативный вариант ― бобы на тосте.

Кейт Уинслет борется с похмельем плотным завтраком

Британская селебрити имеет свой секретик. Утром после вечеринки она плотно завтракает. Первый прием пищи состоит из таких блюд и напитков:

бутерброд с сосиской и беконом;

апельсиновый сок;

сладкий чай.

После плотного и неспешного завтрака Кейт Уинслет спит. Она признается, что нередко пищу и напитки берет в постель. Актриса после сна отправляется в душ. Этого достаточно, чтобы избавиться от симптомов похмелья.

Альтернативный способ Гвинет Пэлтроу

Актриса является поклонницей нетрадиционных методов. Справиться с последствиями веселого вечера ей удается, приняв 20-минутную горячую ванну с добавлением соли Эпсома и пищевой соды. Далее она на минуту становится под ледяной душ. После этого актриса возвращается в ванну, пока окончательно не согреется и не станет лучше себя чувствовать. Закрепить эффект поможет повторный ледяной душ.