. 20 фотографий знаменитых мужчин со всего мира, чьи лица были признаны самыми красивыми в 2022 году

Начиная с 1990-го года платформа TC Candler ежегодно публикует списки самых красивых людей планеты. В эти списки попадают не только самые богатые и известные звёзды, но и те знаменитости, которых многие из нас и не знают. Эти списки призваны показать всё многообразие красоты лиц людей из самых разных уголков мира. Всего в данном списке озвучено 100 имён, но сегодня мы хотим показать вам первую двадцатку мужчин, кого признали самыми красивыми в 2022 году.

20 место: Идрис Эльба

Британский актёр.

19 место: Сяо Чжань

Популярный китайский актёр и певец.

18 место: Дамиано Давид

Вокалист и фронтмен итальянской группы Måneskin, которая победила на Евровидении-2021.

17 место: Зейн Малик

Британский певец, модель и композитор.

16 место: Ансон Ло

Китайский певец, танцор и актёр.

15 место: Феликс Чельберг





Шведский видеоблогер, актёр и музыкант.

14 место: Паинг Такхон

Бирманский актёр, певец и модель.

13 место: Остин Палао

Южноамериканский музыкант.

12 место: Джейсон Момоа

Американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.

11 место: Чон Джонгук

Южнокорейский певец, автор песен и музыкальный продюсер.

10 место: Дин Шнайдер

Швейцарский натуралист, основатель заповедника «Hakuna Mipaka» в ЮАР.

9 место: Нишимура Рики

Более известен как Ni-Ki японский певец, танцор и рэпер.

8 место: Винни Хакер

Американский блогер.

7 место: Ким Тхэхён

Южнокорейский певец, автор песен и актёр.

6 место: Люсьен Лависконт

Английский актёр.

5 место: Кеунг Ту

Китайский певец и актёр, участник гонконгского бойз-бэнда Mirror.

4 место: Крис Хемсворт

Австралийский актёр.

3 место: Тимоти Шаламе

Американский актёр.

2 место: Хван Хёнджин





Южнокорейский певец и танцор.

1 место: Генри Кавилл

Британский актёр.

А тут вы можете ознакомиться с полным списком главных красавчиков планеты 2022 года

А вот здесь вы можете посмотреть на тех мужчин, кто стал победителями в 2021 году.