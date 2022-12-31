20 фотографий знаменитых мужчин со всего мира, чьи лица были признаны самыми красивыми в 2022 году
Начиная с 1990-го года платформа TC Candler ежегодно публикует списки самых красивых людей планеты. В эти списки попадают не только самые богатые и известные звёзды, но и те знаменитости, которых многие из нас и не знают. Эти списки призваны показать всё многообразие красоты лиц людей из самых разных уголков мира. Всего в данном списке озвучено 100 имён, но сегодня мы хотим показать вам первую двадцатку мужчин, кого признали самыми красивыми в 2022 году.
20 место: Идрис Эльба
Британский актёр.
19 место: Сяо Чжань
Популярный китайский актёр и певец.
18 место: Дамиано Давид
Вокалист и фронтмен итальянской группы Måneskin, которая победила на Евровидении-2021.
17 место: Зейн Малик
Британский певец, модель и композитор.
16 место: Ансон Ло
Китайский певец, танцор и актёр.
15 место: Феликс Чельберг
Шведский видеоблогер, актёр и музыкант.
14 место: Паинг Такхон
Бирманский актёр, певец и модель.
13 место: Остин Палао
Южноамериканский музыкант.
12 место: Джейсон Момоа
Американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
11 место: Чон Джонгук
Южнокорейский певец, автор песен и музыкальный продюсер.
10 место: Дин Шнайдер
Швейцарский натуралист, основатель заповедника «Hakuna Mipaka» в ЮАР.
9 место: Нишимура Рики
Более известен как Ni-Ki японский певец, танцор и рэпер.
8 место: Винни Хакер
Американский блогер.
7 место: Ким Тхэхён
Южнокорейский певец, автор песен и актёр.
6 место: Люсьен Лависконт
Английский актёр.
5 место: Кеунг Ту
Китайский певец и актёр, участник гонконгского бойз-бэнда Mirror.
4 место: Крис Хемсворт
Австралийский актёр.
3 место: Тимоти Шаламе
Американский актёр.
2 место: Хван Хёнджин
Южнокорейский певец и танцор.
1 место: Генри Кавилл
Британский актёр.
А тут вы можете ознакомиться с полным списком главных красавчиков планеты 2022 года
А вот здесь вы можете посмотреть на тех мужчин, кто стал победителями в 2021 году.