. 20 фотографий знаменитых мужчин со всего мира, чьи лица были признаны самыми красивыми в 2022 году
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 20 фотографий знаменитых мужчин со всего мира, чьи лица были признаны самыми красивыми в 2022 году

20 фотографий знаменитых мужчин со всего мира, чьи лица были признаны самыми красивыми в 2022 году

20 фотографий знаменитых мужчин со всего мира, чьи лица были признаны самыми красивыми в 2022 году

Начиная с 1990-го года платформа TC Candler ежегодно публикует списки самых красивых людей планеты. В эти списки попадают не только самые богатые и известные звёзды, но и те знаменитости, которых многие из нас и не знают. Эти списки призваны показать всё многообразие красоты лиц людей из самых разных уголков мира. Всего в данном списке озвучено 100 имён, но сегодня мы хотим показать вам первую двадцатку мужчин, кого признали самыми красивыми в 2022 году.

20 место: Идрис Эльба

Британский актёр.

19 место: Сяо Чжань

Популярный китайский актёр и певец.

18 место: Дамиано Давид

Вокалист и фронтмен итальянской группы Måneskin, которая победила на Евровидении-2021.

17 место: Зейн Малик

Британский певец, модель и композитор.

16 место: Ансон Ло

Китайский певец, танцор и актёр.

15 место: Феликс Чельберг


Шведский видеоблогер, актёр и музыкант.

14 место: Паинг Такхон

Бирманский актёр, певец и модель.

13 место: Остин Палао

Южноамериканский музыкант.

12 место: Джейсон Момоа

Американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.

11 место: Чон Джонгук

Южнокорейский певец, автор песен и музыкальный продюсер. 

10 место: Дин Шнайдер

Швейцарский натуралист, основатель заповедника «Hakuna Mipaka» в ЮАР. 

9 место: Нишимура Рики

Более известен как Ni-Ki японский певец, танцор и рэпер.

8 место: Винни Хакер

Американский блогер.

7 место: Ким Тхэхён

Южнокорейский певец, автор песен и актёр.

6 место: Люсьен Лависконт

Английский актёр.

5 место: Кеунг Ту

Китайский певец и актёр, участник гонконгского бойз-бэнда Mirror.

4 место: Крис Хемсворт

Австралийский актёр.

3 место: Тимоти Шаламе

Американский актёр.

2 место: Хван Хёнджин


Южнокорейский певец и танцор. 

1 место: Генри Кавилл

Британский актёр.

А тут вы можете ознакомиться с полным списком главных красавчиков планеты 2022 года


А вот здесь вы можете посмотреть на тех мужчин, кто стал победителями в 2021 году.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Армейские корпуса ДНР и ЛНР включили в состав Вооруженных сил России
Армейские корпуса ДНР и ЛНР включили в состав Вооруженных сил России
В Венгрии заявили о моральном кризисе в Европарламенте
В Венгрии заявили о моральном кризисе в Европарламенте
Иван Ургант спустя почти год отсутствия "засветился" на телеэкранах в роли Карлсона
Иван Ургант спустя почти год отсутствия "засветился" на
Алла Пугачева обучает сына кузнечному делу
Алла Пугачева обучает сына кузнечному делу
Ольга Бузова призналась, что едва не спилась
Ольга Бузова призналась, что едва не спилась
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Чулпан Хаматову вынуждают говорить против России
Чулпан Хаматову вынуждают говорить против России
Ида Галич набросилась на хейтеров из-за своей внешности
Ида Галич набросилась на хейтеров из-за своей внешности
Алсу возмущена скандалами вокруг нее
Алсу возмущена скандалами вокруг нее
Прохор Шаляпин стал часто выходить в свет с внучкой Гурченко
Прохор Шаляпин стал часто выходить в свет с внучкой Гурченко
Настя Ивлеева распрощалась со своими бывшими
Настя Ивлеева распрощалась со своими бывшими

Топ на сегодня

Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Цены на газ в Европе обвалились
Цены на газ в Европе обвалились
Описано будущее цен на газ в Европе
Описано будущее цен на газ в Европе

Еще по теме

Воробьев обошел Криштиану Роналду и Дуэйна Джонсона в списке самых красивых мужчин планеты
Самым красивым мужчиной следующего года стал фанат Дейенерис из «Игры престолов»
Даарио Нахариса из «Игры престолов» признали самым красивым мужчиной
20 фотографий известных женщин из разных стран мира, чьи лица были названы самыми красивыми в 2022 году