. Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
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Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги

Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Актер Алексей Панин рассказал все, что думает о России. Артист уехал из России еще до специальной военной операции. Актер вместе с дочкой Анной обосновался в Испании. Если раньше артист хотя бы изредка приезжал в родную страну, то сейчас туда двери закрыты. Алексей Панин за словам в карман не полезет, за что потом получает. Вот и сейчас актер признался, что хочет находиться за рубежом, а зарабатывать в… России. «Не хочу возвращаться домой ни с нынешней властью, ни с другой. При новом президенте я бы хотел приезжать в Россию: зимой — в баню, летом — в деревню, осенью — за грибами. Я хочу приезжать к маме на могилу, хочу приезжать в страну работать, но жить там не хочу! Мне больше нравится море, Европа. Мне и Россия нравится, но не для постоянного жилья. Поэтому остаюсь здесь», — заявил звезда «Жмурок» в YouTube-шоу «И грянул Грэм».
Сейчас скандальный артист находится в Испании, где преподает мастер-классы по театральному искусству. «Я не хочу жить в грязи. В Торревьехе, например, тоже грязно, бычки бросают на пол, но здесь убираются, а в России не убираются, а просто срут на улице. Но при всем я хочу спокойно туда приезжать», — еще раз подчеркнул Алексей. 45-летний Панин не скрывает, что за границей получает намного меньше, да и в кино его не зовут сниматься. Тем не менее артист делает все, чтобы обеспечить дочь Анну. В Москве у Алексея есть квартира, которая досталась ему после смерти мамы. Несколько месяцев назад актер выставил апартаменты на продажу, но покупатель до сих пор не нашелся. «Планирую продать квартиру в Москве и купить квартиру дочке в Валенсии. Но пока не получается…» — вздыхает Панин.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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