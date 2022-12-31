. Алла Пугачева обучает сына кузнечному делу

Певица Алла Пугачева видимо не видит больших перспектив для сына, как только стать рабочим. После того, как Алла Пугачева ушла со сцены, она стала много времени проводить с детьми. Переезд в Израиль еще больше сблизил звездную маму с девятилетними Гарри и Лизой. Несмотря на возможность переложить воспитание детей на помощниц, Примадонна самостоятельно занимается их развитием. Накануне, например, она привела сына в мастерскую скульптура Андрея Куманина, который дал её сыну мастер-класс по ковке металла. Оказалось, что Гарри давно интересовался темой работы кузницы. Он охотно согласился стать на один день чернорабочим и помочь мастеру с топкой печи, а потом и с самим процессом ковки.«Андрей пригласил Гарри в свою кузнечную мастерскую, где Гарри смог лично поучаствовать в создании скульптуры из железа. Нам было очень важно, чтобы он знал, насколько это сложный, трудоемкий, но в то же время вдохновляющий процесс»,— рассказал отец мальчика. Кстати, пока Гарри был занят работой в мастерской, его сестра Лиза тоже была при деле. Как выяснилось, у неё в этот момент проходило занятие по верховой езде. Пропахший дымом сын Пугачевой был доволен, что его не отправили в конюшню вместе с сестрой. Напомним, что ранее ходили слухи о возможном приезде Пугачевой в Россию под Новый год. Однако сейчас стало понятно, что 2023 год она встретит на чужбине и там же, скорее всего, она его и проведет.