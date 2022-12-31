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Алсу возмущена скандалами вокруг нее

Алсу возмущена скандалами вокруг нее
Певица Алсу в шоке от вседозволенности в интернете. Артистка за долгие годы карьеры почти не замечена ни в каких скандалах. Это связано с воспитанием — знаменитость предпочитает сглаживать углы. В новом интервью 39-летняя певица рассказала, что раньше сильно переживала за то, что пишут о ней в прессе, особенно, если статьи были с негативным оттенком. Но за последние годы выработала стойкий иммунитет к данной теме и смогла научиться не обращать на это внимания. Ведь сейчас, по мнению Алсу, царит вседозволенность, безнаказанность и запущенность. Во время записи интервью для шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук», исполнительница выразила сожаление, что есть люди, которые комментируют все подряд и чаще всего сеют панику, негатив и хейтят известную личность.
«Я листаю соцсети, увидела пост, который вызвал у меня недоумение или не понравился. Например, какой-то шок-скандал, который один из моих коллег устроил. Но я никогда в жизни не напишу: «Что ты творишь? С ума сошел?». Я просто пройду мимо. Сами подумайте, в лицо же тебе никто такое не скажет. Почему в соцсетях можно?», сказала артистка. Примерами Алсу решила не делиться, но отметила, что за последние годы такое случалось не раз. И всегда она держалась в стороне, предпочитая, чтобы стороны конфликта сами разбирались в произошедшем. Удивительно Алсу и то, что люди, зачастую говорят о предмете, даже не зная его сути. Например, недавняя премьера проекта «СамоИрония судьбы», где она сыграла одну из ролей. По сюжету певица предстанет в образе набоковской Лолиты — из своего знаменитого клипа «Зимний сон». При этом в Сети, не видя фильма, уже успели его разнести. «Это будет смешная история, о которой ребята мечтали восемь лет. Особенно Гарик Мартиросян. Это все с юмором сделано, у нас точно одна из самых веселых сценок», — объяснила Алсу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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