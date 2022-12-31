. Анна Седокова пожаловалась на бедное детство: "Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год, я была рада!"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Анна Седокова пожаловалась на бедное детство: "Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год, я была рада!"

Анна Седокова пожаловалась на бедное детство: "Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год, я была рада!"

Анна Седокова пожаловалась на бедное детство: "Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год, я была рада!"

49-летняя Анна Седокова является в настоящее время успешной бизнес-леди. Однако популярная певица не скрывает, что выросла в очень бедной семье. Экс-солистка группы "ВИА Гра" поделилась с поклонниками в соцсетях воспоминаниями, как встречала раньше Новый год.

В юности Анне Седоковой по сути нечего было носить. Артистка родилась в бедной семье в Киеве, так что будущая певица была вынуждена довольствоваться тем, что у нее есть.


Жена баскетболиста Яниса Тиммы откровенно поведала, какие подарки она получала в детстве на Новый год.

Я росла в очень бедной семье, где красивая одежда была из мира фантастики. Свое выпускное платье сама перешила на машинке из маминого старого. И до сих пор помню, как Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год. С блеском. Как я была рада!

При этом Анна Седокова продемонстрировала, как выглядела 30 лет назад, опубликовав свое детское фото. На снимке она предстала с собранными в хвост волосами и полосатой футболке.


Анна Седокова рассказала, как исполнила свою мечту

Став популярной певицей, звезда приняла решение исполнить давнюю мечту и запустить собственный бренд одежды.

Я уже жила в Лос-Анджелесе, где насмотрелась на доступную яркую одежду. Десять лет назад я сделала свой первый свитшот с сердечком кислотным. Решила назвать компанию LAstory – моя лос-анджелесская история

Компания Анны Седоковой успешно развивалась. В настоящее время ассортимент коллекций пополнился уже верхней одеждой. Популярная певица гордится своим брендом. 

За 10 лет компания развивалась вместе со мной. Мы создаем уникальную и неповторимую верхнюю одежду. Каждое из изделий – двустороннее
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Ольга Бузова призналась, что едва не спилась
Ольга Бузова призналась, что едва не спилась
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Чулпан Хаматову вынуждают говорить против России
Чулпан Хаматову вынуждают говорить против России
Ида Галич набросилась на хейтеров из-за своей внешности
Ида Галич набросилась на хейтеров из-за своей внешности
Алсу возмущена скандалами вокруг нее
Алсу возмущена скандалами вокруг нее
Прохор Шаляпин стал часто выходить в свет с внучкой Гурченко
Прохор Шаляпин стал часто выходить в свет с внучкой Гурченко
Настя Ивлеева распрощалась со своими бывшими
Настя Ивлеева распрощалась со своими бывшими
Забрать бесплатно на Xbox уже можно Iris Fall по Games With Gold
Забрать бесплатно на Xbox уже можно Iris Fall по Games With Gold
Поздравление Путина с Новым годом записали в штабе Южного военного округа
Поздравление Путина с Новым годом записали в штабе Южного военного
Анна Седокова пожаловалась на бедное детство: "Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год, я была рада!"
Анна Седокова пожаловалась на бедное детство: "Дед Мороз подарил
Как привлечь удачу, здоровье и деньги с помощью обрядов, проводимых в первый день Нового 2023 года
Как привлечь удачу, здоровье и деньги с помощью обрядов, проводимых в

Топ на сегодня

Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Цены на газ в Европе обвалились
Цены на газ в Европе обвалились
Описано будущее цен на газ в Европе
Описано будущее цен на газ в Европе

Еще по теме

Певица Анна Седокова скоро станет мамой в третий раз — СМИ
Анна Седокова научилась делать пикантные селфи (фото)
Анна Седокова плохо себя чувствует, после слухов о расставании
Анна Седокова не скрывает третью беременность