Анна Седокова пожаловалась на бедное детство: "Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год, я была рада!"
49-летняя Анна Седокова является в настоящее время успешной бизнес-леди. Однако популярная певица не скрывает, что выросла в очень бедной семье. Экс-солистка группы "ВИА Гра" поделилась с поклонниками в соцсетях воспоминаниями, как встречала раньше Новый год.
В юности Анне Седоковой по сути нечего было носить. Артистка родилась в бедной семье в Киеве, так что будущая певица была вынуждена довольствоваться тем, что у нее есть.
Жена баскетболиста Яниса Тиммы откровенно поведала, какие подарки она получала в детстве на Новый год.
При этом Анна Седокова продемонстрировала, как выглядела 30 лет назад, опубликовав свое детское фото. На снимке она предстала с собранными в хвост волосами и полосатой футболке.
Анна Седокова рассказала, как исполнила свою мечту
Став популярной певицей, звезда приняла решение исполнить давнюю мечту и запустить собственный бренд одежды.
Компания Анны Седоковой успешно развивалась. В настоящее время ассортимент коллекций пополнился уже верхней одеждой. Популярная певица гордится своим брендом.