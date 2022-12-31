. Анна Седокова пожаловалась на бедное детство: "Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год, я была рада!"

49-летняя Анна Седокова является в настоящее время успешной бизнес-леди. Однако популярная певица не скрывает, что выросла в очень бедной семье. Экс-солистка группы "ВИА Гра" поделилась с поклонниками в соцсетях воспоминаниями, как встречала раньше Новый год.

В юности Анне Седоковой по сути нечего было носить. Артистка родилась в бедной семье в Киеве, так что будущая певица была вынуждена довольствоваться тем, что у нее есть.



Жена баскетболиста Яниса Тиммы откровенно поведала, какие подарки она получала в детстве на Новый год.



Я росла в очень бедной семье, где красивая одежда была из мира фантастики. Свое выпускное платье сама перешила на машинке из маминого старого. И до сих пор помню, как Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год. С блеском. Как я была рада!

При этом Анна Седокова продемонстрировала, как выглядела 30 лет назад, опубликовав свое детское фото. На снимке она предстала с собранными в хвост волосами и полосатой футболке.

Анна Седокова рассказала, как исполнила свою мечту

Став популярной певицей, звезда приняла решение исполнить давнюю мечту и запустить собственный бренд одежды.

Я уже жила в Лос-Анджелесе, где насмотрелась на доступную яркую одежду. Десять лет назад я сделала свой первый свитшот с сердечком кислотным. Решила назвать компанию LAstory – моя лос-анджелесская история

Компания Анны Седоковой успешно развивалась. В настоящее время ассортимент коллекций пополнился уже верхней одеждой. Популярная певица гордится своим брендом.

За 10 лет компания развивалась вместе со мной. Мы создаем уникальную и неповторимую верхнюю одежду. Каждое из изделий – двустороннее