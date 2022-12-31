. Армейские корпуса ДНР и ЛНР включили в состав Вооруженных сил России
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Армейские корпуса ДНР и ЛНР включили в состав Вооруженных сил России

Армейские корпуса ДНР и ЛНР включили в состав Вооруженных сил РоссииМинобороны сообщило о включении в состав ВС РФ 1-го и 2-го армейских корпусов ДНР и ЛНР

1-й Донецкий и 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса включены в состав Вооруженных сил (ВС) России. Это следует из материалов Министерства обороны России к вручению знамен президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Также сообщается, что боевое знамя получило Донецкое высшее общевойсковое командное училище.

Ранее стало известно, что новогоднее поздравление президента России Владимира Путина было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Во время своего визита глава государства пообщался с командующими, вручил знамена армейским корпусам и наградил военнослужащих.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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