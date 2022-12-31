. Безопасное застолье: чем нужно закусывать коньяк, водку, вино и виски

Существуют разные мнения на тему, можно ли пить, не закусывая или все-таки алкоголь стоит заедать. Как всегда, истина лежит посередине. Спиртные напитки лучше пить под закуску. Но какой она должна быть? Медики рассказали, чем нужно закусывать коньяк, водку, вино и виски.

Правильная закуска под водку





Чтобы крепкость водки не столь болезненно ударила по организму, специалисты рекомендуют выбирать мясные, рыбные закуски, продукты богатые животными белками. Подойдет сало, мясная нарезка, студень, рыба, особенно соленая. Любые соления или квашение, такие как квашеная капуста, засоленные помидоры, огурцы, помогут пережить похмелье.

Закусываем коньяк правильно

Хороший коньяк дегустаторы вообще не рекомендуют закусывать. Но это если потреблять его мало. Среди продуктов, наиболее подходящих к коньяку, можно назвать твердый сыр, черный шоколад, икра, фрукты и нежирное мясо. Традиционной закуской коньяка считается лимон с сахаром или без.

Какие закуски подойдут к виски

Под виски подойдут такие же закуски, как для водки. Это мясо, рыба, морепродукты, сыр, фрукты и т.д.

Чем закусывать вино

Вино, как известно, не представляет собой тяжелого алкогольного напитка, поэтому любят его преимущественно женщины. Вино предпочитают ценители вкуса и аромата.

Лучшей закуской к вину будет белое, нежирное мясо к красному вину, нежирная рыба, морепродукты – к белому. Ну и конечно, как не упомянуть классическую закуску под вино – фрукты и сыры. Подбирая блюда к вину, нужно соблюдать правила – чем насыщеннее вино, тем закуска должна быть проще. Так вы не только не испортите день похмельем, но и сможете сполна насладиться напитком.

Чем лучше не закусывать алкоголь

Среди продуктов, которыми лучше не заедать алкогольные напитки – жирное мясо, разнообразные сладости и пирожные.

Что делать, чтобы избежать похмелья

В первую очередь нужно соблюдать меру. Никакие рецепты вам не помогут, если вы умудритесь выпить несколько бутылок водки. Однако правильная закуска позволит минимизировать вред, причиненный вашему организму. Итак, за несколько часов до принятия алкоголя потребуется выпить пару сырых яиц. Через 15-20 минут хорошо съесть 50 г сливочного масла или выпить растительного, а также принять активированный уголь. А в качестве закуски попробуйте специальную пасту, защищающую организм от алкоголя. Для ее приготовления потребуется масло консервированных сардин, 250 г жирного сыра и хлеб. Сыр нужно натереть, смешать с маслом и намазать на хлеб.