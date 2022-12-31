. Что предвещают карты Таро всем знакам зодиака в январе 2023 года

Прогноз карт Таро — одно из самых достоверных предсказаний будущего. Сделав расклад на январь, можно узнать, какое развитие событий возможно для представителей разных знаков зодиака в начале, середине и конце месяца.

Овен

На начало января Овну выпадает карта «Отшельник», предупреждающая о том, что вам следует сбавить темпы движения и пополнить свои энергетические запасы.

В середине месяца вас ждут позитивные перемены, о чем сообщает карта «Верховная жрица».

Аркан «Мир», который выпадает на конец месяца, символизирует гармонию и правильно выбранное направление движения.

Телец





У Тельца с первых чисел января ожидается разрешение какой-то трудной ситуации, о чем предупреждает карта «Суд».

Аркан «Солнце», выпадающий на середину месяца, пророчит удачу во всех делах.

К концу месяца можно ожидать улучшения в финансовой сфере и рост материального благополучия, о чем свидетельствует карта «Император».

Близнецы

В начале месяца дела у Близнецов могут пойти не по плану, стремительно начнут развиваться какие-то неожиданные события — это предвещает карта «Колесо фортуны».

Карта «Солнце» обещает благоприятный период в середине месяца.

Аркан «Верховная жрица», выпадающая на конец января, сулит Близнецам успехи и благополучие.

Рак

Аркан «Сила» предупреждает Раков о напряженном начале месяца, в это время придется проявить настойчивость и уверенность в своих силах.

К середине января выпадает карта «Колесница», призывающая Раков уверенно двигаться вперед, к достижению поставленных целей.

Аркан «Император» обещает победу над сложными обстоятельствами, если представители этого знака не будут пасовать перед трудностями.

Лев





В начале января Львам нельзя расслабляться и поддаваться искушениям — об этом говорит выпадающий аркан «Дьявол».

Победу над обстоятельствами обещает аркан «Суд».

Завершение января будет благополучным и принесет удачу, о чем свидетельствует карта «Звезда».

Дева

У Девы январь не будет омрачен жизненными неурядицами, о чем говорит карта «Мир».

Середина января станет удачным временем для развития и движения вперед — это предрекает аркан «Император».

Карта «Звезда», выпадающая к концу месяца, обещает его удачное завершение.

Весы

Весам в начале месяца важно прислушиваться к своей интуиции — об этом предупреждает карта «Луна».

В середине месяца в раскладе появляется карта «Влюбленные», предупреждающая о том, что, возможно, вам предстоит сделать серьезный выбор и что-то изменить в своей жизни.

Завершится январь освобождением от проблем и обретением свободы, о чем свидетельствует карта «Суд».

Скорпион





Скорпиону в начале января не следует отказываться от помощи влиятельных людей — об этом предупреждает карта «Иерофант».

Аркан «Влюбленные», который выпадает на середину месяца, символизирует перемены в жизни.

Выпадающая в конце января карта «Колесо фортуны» говорит об ускорении происходящих процессов и возможных приключениях.

Стрелец

Выпадающая в начале января карта «Башня» предлагает Стрельцам смело смотреть в будущее и не бояться возможных перемен.

Аркан «Дурак» призывает принимать взвешенные решения и не терять оптимизма.

Удачное завершение месяца для тех, кто честно трудится, обещает карта «Правосудие».

Козерог

Карта «Умеренность», выпадающая Козерогам, говорит о том, что начало месяца пройдет в тишине и гармонии.

Предупреждение о том, что не следует зацикливаться на прошлом, а нужно с уверенностью смотреть в будущее, исходит от выпадающей на середину месяца карты «Смерть».

В конце месяца в раскладе появляется карта «Повешенный», призывающая абстрагироваться от текущих дел и сделать полную перезагрузку.

Водолей





У Водолеев месяц начнется с исполнения желаний, о чем горит карта «Маг».

В середине января придется принимать важные решения. Карта «Правосудие» советует почаще прислушиваться к своей интуиции.

Уверенно идти вперед и не сворачивать с выбранного пути призывает аркан «Звезда», выпадающий на конец месяца.

Рыбы

Начало января будет для Рыб благополучным, если они смогут побороть внутренние сомнения. Об этом предупреждает карта «Сила».

Аркан «Колесо фортуны», выпадающий на середину месяца, означает ускорение, при котором важно не терять контроль над ситуацией.

Конец месяца будет благополучным, если Рыбы проявят свои таланты и способность быстро принимать правильные решения — об этом свидетельствует выпадающая карта «Маг».