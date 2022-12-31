. Что принесут человечеству шесть дней силы в январе 2023 года
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Что принесут человечеству шесть дней силы в январе 2023 года

Что принесут человечеству шесть дней силы в январе 2023 года

Наука эзотерика говорит, что важные дела стоит планировать на дни энергетической силы. Самые удачные даты в январе 2023 года обладают огромным потенциалом. Используйте его, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Зеркальная дата 01.01.2023

«Единицы» подарят вам энергию и силы для решения разных задач. Поэтому любые начинания в первый день года будут успешными. Не бойтесь сразу браться за работу. Но если решите отдохнуть, то пробуйте что-то необычное. Берите инициативу в свои руки. 

День силы 4 января


В эту дату ожидается максимум потока Квадрантиды. Красивое астрономическое явление обладает мощным энергетическим потенциалом. Не игнорируйте его. Это отличная возможность сделать то, что существенно изменит вашу жизнь.

Многие люди ощутят приток сил и хорошего настроения. У них улучшится способность к обучению, а творческих личностей посетит муза. Благоприятный день для людей, чья деятельность связана со следующими сферами:

  • шоу-бизнес;
  • реклама и пиар;
  • писательство;
  • музыка;
  • изобразительное искусство;
  • педагогика;
  • политика.

Бездействовать в этот день запрещено. Энергетически мощная дата в начале года способна заложить устойчивый фундамент, который способствует достижению успеха гораздо быстрее, чем вы можете подумать. Не робейте, никаких причин для страхов и сомнений нет.

Положительная дата 12.01.2023

Марс избавится от ретроградности и вернется к правильному движению. Напряжение начнет понемногу стихать. Выход Марса из ретро-фазы сделает вас сильнее. Конечно, вам для этого придется приложить усилия. Занимайтесь в этот день делами, которые вас вдохновляют и укрепляют. Например, спортом, творчеством и медитацией.

День силы 18 января


Вторая планета за короткий период выходит из ретро-фазы. На этот раз на «путь истинный» станет Меркурий. Планета подарит финансовую удачу. Отличный шанс, чтобы приобрести то, что давно откладывали на лучшие времена. Пора также позаботиться о будущем. Задумайтесь о дополнительных источниках дохода. Успех в финансах будет сопровождать вплоть до 20 апреля 2023 года. 

Благоприятная дата 22.01.2023

Уран в этот день перестанет быть ретроградным. Это начало удивительного периода. До 20 апреля не будет ретроградных планет. Что это значит? Дела будут идти легко и приятно. Без искажений планет легче найти общий язык с другими. Вероятность неприятных сюрпризов также снижается. Стоит обратить внимание еще на один аспект: 22 января произойдет соединение Венеры и Сатурна. Эти планеты подарят нам уверенность в своих силах.

День силы 27 января

Планета любви Венера переходит в созвездие Рыб. В воздухе будет витать атмосфера любви. Удачный день для романтических свиданий и времяпрепровождения со своей второй половинкой. Венера поможет лучше узнать намерения избранника. Расположение в Рыбах одно из самых удачных для этой планеты. Поэтому она прекрасно там себя чувствует и помогает людям достичь желаемого. И речь не только о любовной сфере.

# Общество
По материалам: rsute

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