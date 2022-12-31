. Чулпан Хаматову вынуждают говорить против России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чулпан Хаматову вынуждают говорить против России

Чулпан Хаматову вынуждают говорить против России
У актрисы Чулпан Хаматовой могут отнять недвижимость за десятки миллионов.   Недавно актриса приняла сложное решение эмигрировать в Латвию, где у нее находится элитная недвижимость. По поводу отъезда Чулпан Хаматовой высказались многие известные личности, в том числе музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Сергей Соседов не торопится поливать грязью Чулпан Хаматову, которая, к слову, признается, что очень любит родную страну. Музыкальный критик уверен, что артисткой двигало вполне понятное желание — спасти свое имущество за границей. «Она испугалась, потому что сейчас накладывают вето на счета, недвижимость. Вот и все. Если не выскажется против России, дом отнимут. И плакали ее 400 тысяч евро и экологически чистая зона в Латвии. А уедет в Россию, тут ей ничего не сделают совершенно. Звание у нее не отнимут. А там могут отнять», — считает 53-летний Сергей Васильевич.
Если Соседов мягок к Хаматовой и может найти объяснение ее поступку, то другие звезды не понимают Чулпан и называют ее предательницей. «Деликатность нынче понятие непонятное... Это как слово «волнительно», которого нет в русском языке, но которое можно употреблять артистам. Может, тем артистам, которые очень любят Родину, но построили дом в Латвии и теперь вынуждены спасать недвижимость. Как это ни печально, но даже при благотворительности и заслугах народных явное лицемерие получается. Отчаянное, трагично трусливое, если хотите, предательство. Знаете, Станиславский был прав. Он всегда сомневался, говоря свое фирменное камертонное «не верю». Не забывайте свои истинные корни, когда перекрашиваетесь в блондинку», — негодовала актриса Екатерина Волкова, цитирует Teleprogramma.pro. К слову, Хаматова уже не только обосновалась в Латвии, но и нашла себе работу в рижском театре. Правда, коллеги артистки очень сомневаются в том, что она будет получать там большие гонорары.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ольга Бузова призналась, что едва не спилась
Ольга Бузова призналась, что едва не спилась
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Чулпан Хаматову вынуждают говорить против России
Чулпан Хаматову вынуждают говорить против России
Ида Галич набросилась на хейтеров из-за своей внешности
Ида Галич набросилась на хейтеров из-за своей внешности
Алсу возмущена скандалами вокруг нее
Алсу возмущена скандалами вокруг нее
Прохор Шаляпин стал часто выходить в свет с внучкой Гурченко
Прохор Шаляпин стал часто выходить в свет с внучкой Гурченко
Настя Ивлеева распрощалась со своими бывшими
Настя Ивлеева распрощалась со своими бывшими
Забрать бесплатно на Xbox уже можно Iris Fall по Games With Gold
Забрать бесплатно на Xbox уже можно Iris Fall по Games With Gold
Поздравление Путина с Новым годом записали в штабе Южного военного округа
Поздравление Путина с Новым годом записали в штабе Южного военного
Анна Седокова пожаловалась на бедное детство: "Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год, я была рада!"
Анна Седокова пожаловалась на бедное детство: "Дед Мороз подарил
Как привлечь удачу, здоровье и деньги с помощью обрядов, проводимых в первый день Нового 2023 года
Как привлечь удачу, здоровье и деньги с помощью обрядов, проводимых в

Топ на сегодня

Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Цены на газ в Европе обвалились
Цены на газ в Европе обвалились
Описано будущее цен на газ в Европе
Описано будущее цен на газ в Европе

Еще по теме

За сбежавшую Чулпан Хаматову вступилась бывшая свекровь
Чулпан Хаматову из-за неадекватности отправляют лечиться
Известный ведущий публично оскорбил Чулпан Хаматову
Ольга Будина гневно высказалась о Чулпан Хаматовой