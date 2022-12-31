. Чулпан Хаматову вынуждают говорить против России

У актрисы Чулпан Хаматовой могут отнять недвижимость за десятки миллионов. Недавно актриса приняла сложное решение эмигрировать в Латвию, где у нее находится элитная недвижимость. По поводу отъезда Чулпан Хаматовой высказались многие известные личности, в том числе музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Сергей Соседов не торопится поливать грязью Чулпан Хаматову, которая, к слову, признается, что очень любит родную страну. Музыкальный критик уверен, что артисткой двигало вполне понятное желание — спасти свое имущество за границей. «Она испугалась, потому что сейчас накладывают вето на счета, недвижимость. Вот и все. Если не выскажется против России, дом отнимут. И плакали ее 400 тысяч евро и экологически чистая зона в Латвии. А уедет в Россию, тут ей ничего не сделают совершенно. Звание у нее не отнимут. А там могут отнять», — считает 53-летний Сергей Васильевич.Если Соседов мягок к Хаматовой и может найти объяснение ее поступку, то другие звезды не понимают Чулпан и называют ее предательницей. «Деликатность нынче понятие непонятное... Это как слово «волнительно», которого нет в русском языке, но которое можно употреблять артистам. Может, тем артистам, которые очень любят Родину, но построили дом в Латвии и теперь вынуждены спасать недвижимость. Как это ни печально, но даже при благотворительности и заслугах народных явное лицемерие получается. Отчаянное, трагично трусливое, если хотите, предательство. Знаете, Станиславский был прав. Он всегда сомневался, говоря свое фирменное камертонное «не верю». Не забывайте свои истинные корни, когда перекрашиваетесь в блондинку», — негодовала актриса Екатерина Волкова, цитирует Teleprogramma.pro. К слову, Хаматова уже не только обосновалась в Латвии, но и нашла себе работу в рижском театре. Правда, коллеги артистки очень сомневаются в том, что она будет получать там большие гонорары.