. Для кого следующий год станет позитивным ?

Нумеролог сделала предсказание на 2023 год. Уходящий 2022-й заставил многих изрядно понервничать. По словам нумеролога Клары Кузденбаевой, в следующем году ситуация должна значительно измениться к лучшему. По словам Кузденбаевой, 2022-й проходил под знаком цифры 6 — из-за этого его нельзя было назвать позитивным. «Если сложить цифры следующего года, то в сумме получится семерка. Она считается очень важным знаком в жизни человека, это счастье. Поэтому в новом году все желания будут сбываться. Конечно, 2023-й будет гораздо лучше уходящего года», — отметила специалист в шоу «Осторожно: Собчак» на YouTube. В 2023-м больше повезет людям, занимающимся определенным родом деятельности. «Хорошим будет год для представителей сферы бизнеса, для тех, кто связан с творчеством, для тех, кто хочет построить семью», — резюмировала Клара Кузденбаева. К слову, сейчас все больше людей обращается за помощью к нумерологам и ясновидящим в надежде услышать хорошие новости касательно происходящего в мире. Так, звезда «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Зираддин Рзаев уверен — в 2023 году многие проблемы масштабного уровня решатся. «Мы все должны понимать, что в данный момент идет противостояние добра и зла. Россия, видит Бог, не хотела идти на крайние меры. Но ее вынудили. Наша страна вынуждена противостоять злу. Лишь в 2023-м году этот конфликт останется позади. Я вижу, что он или остановится окончательно, или будет пребывать в пассивном состоянии. Могу сказать, что конфликт на Украине — не последнее, с чем придется столкнуться России. И после Украины ЕС и НАТО не дадут нам покоя. Они будут создавать новые конфликты с другими соседними государствами и пытаться втягивать нас в них. Я читаю мысли западных правителей и политиков. И заранее знаю, о чем они думают и что планируют», — рассказывал он в интервью «МК».