. Дочь Ларисы Долиной изрядно поправилась, увлекаясь кулинарными деликатесами
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Дочь Ларисы Долиной изрядно поправилась, увлекаясь кулинарными деликатесами

Дочь Ларисы Долиной изрядно поправилась, увлекаясь кулинарными деликатесами
Дочь певицы Ларисы Долиной, 39-летняя Ангелина много времени проводит на кухне. Лариса Долина накануне провела в своем подмосковном доме дружескую новогоднюю вечеринку для своей команды. Она пригласила домой всех, кто помогает ей строить карьеру. Ответственной за меню в этот вечер была назначена взрослая дочь Долиной — Ангелина. Народная артистка рассказывает, что её наследница умеет поражать гостей своими кулинарными способностями. Сама Долина обычно на таких мероприятиях отвечает не за банкет, а за подарки. Певица сама выбирает, чем будет удивлять гостей. «Моя Линочка весь день стоит у плиты и накрывает такие столы, что позавидуют повара Мишлен! Раздача подарков — моё самое любимое! Люблю удивлять и для каждого в отдельности готовлю специальные сюрпризы. Удовольствие испытываю несказанное, когда вижу восторг и удивление в глазах!»— рассказала Долина.
Лариса Александровна опубликовала видео с подробностями домашнего праздника. Ангелина, видимо, нарочно избегала попадания в кадр, чтобы никто не увидел, как она сейчас выглядит. Всё потому, что она за последние два года сильно располнела и пока что никак не может вернуться в прежнюю форму. Поклонники пишут, что с трудом узнали в «необъятной женщине» дочку Долиной. Что касается главной хозяйки дома, то она, как всегда удивила гостей стройной фигурой и молодежным нарядом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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