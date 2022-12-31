. Евгения Медведева рассказала о своей любви

Фигуристка Евгения Медведева сделала признание. Премьера шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» состоялась в «Лужниках». Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева исполнила роль Дороти. Спортсменка объяснила, почему выступает в ледовых шоу, однако не участвует в соревнованиях. «Фигурное катание — это красивый, но травмоопасный вид спорта, на который интересно смотреть как на цирк, — отметила Медведева. — У нас молодой вид спорта, если к 18 годам всё выиграл, думаешь, кататься дальше или нет, возможно, есть другие цели в жизни. Я выиграла почти всё, что хотела, выбрала свой путь с точки зрения здоровья. У меня сейчас есть возможность реализовать себя творчески». В нынешнем году фигуристка снялась с обнаженной грудью для мужского журнала. Она призналась, что была зажата, но смогла преодолеть свой страх. Участница «Ледникового периода» заверила, что любовь является для нее главным смыслом жизни. «Дорогие друзья, хочется пожелать вам в Новом году очень много любви, — обратилась Евгения к фанатам. — Меня часто спрашивают, в чем смысл жизни, думая, что на этот вопрос нет ответа. Действительно, у всех ответ разный, но у меня это — любовь. Она должна быть повсюду — любовь к своему делу, к животным, к семье, к фигурному катанию, к конфетам и так далее. И если мы не окружаем себя этим чувством, то лично для меня жизнь проходит впустую. Любите и будьте любимы!».Ледовое шоу Авербуха получилось впечатляющим. В нем много эффектных трюков, фокусов, воздушной акробатики. Всё это создает прекрасную новогоднюю атмосферу. В спектакле, помимо Медведевой, участвуют Оксана Домнина, Роман Костомаров, Михаил Коляда и другие звезды фигурного катания. А победитель проекта «Ледниковый период. Дети» 13-летний Николай Колесников исполнил забавную роль Тотошки. Ледовый спектакль пройдет в «Лужниках» 30 декабря 2022 года и 2–7 января 2023-го. Накануне ушел из жизни легендарный композитор Эдуард Артемьев. Ему было 85 лет. Авербух сказал, что является большим поклонником творчества музыканта. «Я растворяюсь в музыке Эдуарда Артемьева, — заверил муж Лизы Арзамасовой. — И композиция из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» — ничего лучше не найти для того, чтобы снова ощутить это состояние и ком в горле».