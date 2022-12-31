Филипп Киркоров разбогател после того, как на него нагадил кролик: "Не надо пугаться какашек"
Отношения Филиппа Киркорова с символом 2023 года пошли не так, как он того хотел. Кролик испражнился на певца, испачкав ему дорогой костюм. Однако Бедросович не отчаялся, так как считает это хорошей приметой.
Артист рассказал, что подобное с ним уже случалось, но это всегда сулило только финансовые успехи: приходили крупные гонорары или выгодные предложения.
Инцидент с кроликом закончился тем же самым. Филипп похвастался, что сразу после этого он заключил контракт с известным банком и с одной корпорацией, что принесет ему миллионы. "Поэтому не надо пугаться какашек сверху!" — заявил шоумен.
Судьбой обгадившего его кролика Бедросович не поинтересовался. "Наверное, с ним все нормально. Я же не задушил его, отдал хозяевам", — говорит Филипп. Живых кроликов Киркоров не очень жалует, зато носит с собой искусственного, который, как он считает, приносит ему удачу.
Киркоров рассказал о романе с Азизой
Об отношениях Филиппа и Азизы ходило множество слухов, однако никто ничего точно не знал. На недавней праздничной вечеринке артист рассказал, что 35 лет назад они могли даже пожениться.
Похоже, ничего не получилось потому, что певица постоянно его динамила. "Азиза все время куда-то уплывала от меня… Жизнь нас с ней то бросала, то соединяла", — пояснил артист.