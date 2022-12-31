. Филипп Киркоров разбогател после того, как на него нагадил кролик: "Не надо пугаться какашек"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Филипп Киркоров разбогател после того, как на него нагадил кролик: "Не надо пугаться какашек"

Филипп Киркоров разбогател после того, как на него нагадил кролик: "Не надо пугаться какашек"

Филипп Киркоров разбогател после того, как на него нагадил кролик: "Не надо пугаться какашек"

Отношения Филиппа Киркорова с символом 2023 года пошли не так, как он того хотел. Кролик испражнился на певца, испачкав ему дорогой костюм. Однако Бедросович не отчаялся, так как считает это хорошей приметой.

Артист рассказал, что подобное с ним уже случалось, но это всегда сулило только финансовые успехи: приходили крупные гонорары или выгодные предложения.


"У меня раньше были такие ситуации: птички, например, несколько раз на меня гадили. Но я понял, что это к деньгам. Поверьте, эта примета работает", — объяснил Киркоров.

Инцидент с кроликом закончился тем же самым. Филипп похвастался, что сразу после этого он заключил контракт с известным банком и с одной корпорацией, что принесет ему миллионы. "Поэтому не надо пугаться какашек сверху!" — заявил шоумен.

Судьбой обгадившего его кролика Бедросович не поинтересовался. "Наверное, с ним все нормально. Я же не задушил его, отдал хозяевам", — говорит Филипп. Живых кроликов Киркоров не очень жалует, зато носит с собой искусственного, который, как он считает, приносит ему удачу.


Киркоров рассказал о романе с Азизой

Об отношениях Филиппа и Азизы ходило множество слухов, однако никто ничего точно не знал. На недавней праздничной вечеринке артист рассказал, что 35 лет назад они могли даже пожениться.

Мы дружим 34 года, а раньше с Азизой зажигали и сильно ревновали друг друга! Азизу очень любила моя мама, она всегда готовилась к ее приходу, пекла пироги. Мама готовилась к встрече невесты, понимаете?

Похоже, ничего не получилось потому, что певица постоянно его динамила. "Азиза все время куда-то уплывала от меня… Жизнь нас с ней то бросала, то соединяла", — пояснил артист.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Филипп Киркоров разбогател после того, как на него нагадил кролик: "Не надо пугаться какашек"
Филипп Киркоров разбогател после того, как на него нагадил кролик:
Премьер Японии купил роман российского классика для новогоднего чтения
Премьер Японии купил роман российского классика для новогоднего чтения
Самые прикольные поздравления с Новым 2023 годом для близких и коллег
Самые прикольные поздравления с Новым 2023 годом для близких и коллег
Яна Рудковская в роскошном платье показала богатое убранство дома
Яна Рудковская в роскошном платье показала богатое убранство дома
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
Дочь Ларисы Долиной изрядно поправилась, увлекаясь кулинарными деликатесами
Дочь Ларисы Долиной изрядно поправилась, увлекаясь кулинарными
Безопасное застолье: чем нужно закусывать коньяк, водку, вино и виски
Безопасное застолье: чем нужно закусывать коньяк, водку, вино и виски
В Tunic все еще остались скрытые секреты, игра доступна в Game Pass
В Tunic все еще остались скрытые секреты, игра доступна в Game Pass
Армейские корпуса ДНР и ЛНР включили в состав Вооруженных сил России
Армейские корпуса ДНР и ЛНР включили в состав Вооруженных сил России
В Венгрии заявили о моральном кризисе в Европарламенте
В Венгрии заявили о моральном кризисе в Европарламенте
Иван Ургант спустя почти год отсутствия "засветился" на телеэкранах в роли Карлсона
Иван Ургант спустя почти год отсутствия "засветился" на
Алла Пугачева обучает сына кузнечному делу
Алла Пугачева обучает сына кузнечному делу

Топ на сегодня

Путин разрешил расчеты в валюте при оплате задолженности за газ
Путин разрешил расчеты в валюте при оплате задолженности за газ
Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из России
Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из
Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники
Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники
The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с Москвой
The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с
Финалист "Лидеров России" назначен заместителем министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области
Финалист "Лидеров России" назначен заместителем министра

Еще по теме

Филиппа Киркорова обосрал кролик
На Филиппа Киркорова испражнился кролик на съемках новогоднего шоу "Маска + Аватар": "Он какает на меня!"
Филипп Киркоров опустился ниже плинтуса
Филипп Киркоров чудом не погиб в авиакатастрофе