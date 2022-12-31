. Городские службы продолжат уборку снега на улицах Иркутска в праздничные дни

На балансе организаций, которые занимаются содержанием и обслуживанием жилого фонда Иркутска, более 6,5 тысячи многоквартирных домов. К очистке дворовых территорий от снега и мусора приступят уже 2 января. Далее в соответствии с графиком будут ежедневно очищать выходы из подъездов и отмостки, тротуары, лестницы, при необходимости – кровли домов, сообщает пресс-служба городской администрации.

В ежедневном режиме продолжится уборка парков, скверов и общественных пространств. По информации руководителя МКУ «Городская среда» Марины Шевелы, с нового года на контроле учреждения 120 территорий, вместо 114 в предыдущем году. Подрядные организации, в том числе МУП «Горзеленхоз» без перерыва на выходные убирают транзитные зоны, где больше всего пешеходов, разметают дорожки и тротуары, лестницы. В праздничные дни на уборке общественных пространств ежедневно будут задействованы более 100 человек и 10 единиц специализированной техники.

Обслуживание основных магистралей и мостовых сооружений рабочими и техникой МУП «Иркутскавтодор» и «Служба эксплуатации мостов города Иркутска» прерываться также не будет. Они очищают проезжую часть и обочины, вывозят снег, разметают перекрестки, тротуары, переходы, остановки общественного транспорта, проводят противогололедную обработку, убирают тротуары, переходы, остановки общественного транспорта.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, пешеходам также следует быть внимательными при движении по тротуарам и переходе улиц. В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 520-112.