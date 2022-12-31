. Ида Галич набросилась на хейтеров из-за своей внешности
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Ида Галич набросилась на хейтеров из-за своей внешности

Ида Галич набросилась на хейтеров из-за своей внешности
Ведущая Ида Галич возмутилась на критику. Телеведущую вывели из себя комментарии невоспитанных мужчин. Телеведущая и блогер Ида Галич в преддверии Нового года решила ответить мужчинам, которые, комментируя различные шоу с ее участием, начинают критиковать ее внешность. По словам Иды, самые злобные зрители — именно у комиков. Они всегда найдут, к чему придраться, и часто пишут, что она сделала не так или что она не так сказала.
«Но я никогда не пойму мужчин, пишущих про «морду» или что-то подобное. А вы в курсе, что мое лицо — данность? Под нож из-за вас, идиотов, я ложиться не собираюсь. Я никогда не считала себя красоткой. А вас никогда не буду считать воспитанными», — заявила девушка. Напомним, что Ида Галич никогда не стеснялась своего несовершенного образа и даже успешно использовала собственные недостатки для того, чтобы снимать смешные видео или фото. К примеру, во время поездки в Абу-Даби она показала своим подписчикам, как ракурс влияет на сексуальность девушкек на снимках: с правильной точки можно показать себя горячей красоткой с идеальными формами, а если ошиблась — будешь страшненькой толстушкой.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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