. Ида Галич набросилась на хейтеров из-за своей внешности

Ведущая Ида Галич возмутилась на критику. Телеведущую вывели из себя комментарии невоспитанных мужчин. Телеведущая и блогер Ида Галич в преддверии Нового года решила ответить мужчинам, которые, комментируя различные шоу с ее участием, начинают критиковать ее внешность. По словам Иды, самые злобные зрители — именно у комиков. Они всегда найдут, к чему придраться, и часто пишут, что она сделала не так или что она не так сказала.«Но я никогда не пойму мужчин, пишущих про «морду» или что-то подобное. А вы в курсе, что мое лицо — данность? Под нож из-за вас, идиотов, я ложиться не собираюсь. Я никогда не считала себя красоткой. А вас никогда не буду считать воспитанными», — заявила девушка. Напомним, что Ида Галич никогда не стеснялась своего несовершенного образа и даже успешно использовала собственные недостатки для того, чтобы снимать смешные видео или фото. К примеру, во время поездки в Абу-Даби она показала своим подписчикам, как ракурс влияет на сексуальность девушкек на снимках: с правильной точки можно показать себя горячей красоткой с идеальными формами, а если ошиблась — будешь страшненькой толстушкой.