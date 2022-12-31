. Иркутск по социально-экономическому развитию вошел в десятку лидеров среди городов России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Иркутск по социально-экономическому развитию вошел в десятку лидеров среди городов России

Иркутск по социально-экономическому развитию вошел в десятку лидеров среди городов России

Иркутск по социально-экономическому развитию вошел в десятку лидеров среди городов России

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило шестой рейтинг эффективности управления в городских округах Российской Федерации. Он основан на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических данных, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В рамках социально-экономического блока лидерами стали Салехард, Тюмень и Сургут. В первую десятку вошли Иркутск, Южно-Сахалинск, Ростов-на-Дону и Уфа. Анализ выполнялся по шести основным направлениям: образование, развитие ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство, градостроительство и развитие общественного пространства, культура, финансово-экономическая сфера.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Ксения Собчак раскрыла планы на новогоднюю ночь: "Первый раз в жизни так отмечаю"
Ксения Собчак раскрыла планы на новогоднюю ночь: "Первый раз в
На сайте IRK.ru состоялась премьера фильма «Маршрут Иркутск — Новый год»
На сайте IRK.ru состоялась премьера фильма «Маршрут Иркутск — Новый
Городские службы продолжат уборку снега на улицах Иркутска в праздничные дни
Городские службы продолжат уборку снега на улицах Иркутска в
Иркутск по социально-экономическому развитию вошел в десятку лидеров среди городов России
Иркутск по социально-экономическому развитию вошел в десятку лидеров
Шойгу рассказал о надеждах на мирное будущее
Шойгу рассказал о надеждах на мирное будущее
Знаменитые пары в молодости и сегодня (13 фото)
Знаменитые пары в молодости и сегодня (13 фото)
Что предвещают карты Таро всем знакам зодиака в январе 2023 года
Что предвещают карты Таро всем знакам зодиака в январе 2023 года
Лучшие моменты 2022 года для Xbox решила вспомнить команда Microsoft
Лучшие моменты 2022 года для Xbox решила вспомнить команда Microsoft
Новогодние балы, квесты и выставки пройдут в музеях Иркутска в праздники
Новогодние балы, квесты и выставки пройдут в музеях Иркутска в
На ВСЖД задерживаются четыре поезда из-за схода подвижного состава на станции Гидростроитель
На ВСЖД задерживаются четыре поезда из-за схода подвижного состава на
СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода тепловозов на станции Гидростроитель
СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за схода тепловозов на
Каким окажется январь 2023 года для всех знаков восточного календаря согласно китайскому гороскопу
Каким окажется январь 2023 года для всех знаков восточного календаря

Топ на сегодня

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Юлию Барановскую сравнили с обезьяной
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Анастасия Волочкова скрывает жениха от дочери
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Гарик Сукачев рассказал об общении с Михаилом Ефремовым
Цены на газ в Европе обвалились
Цены на газ в Европе обвалились

Еще по теме

МТС составила рейтинг самых читающих городов России
Ростов вошел в тройку самых эффективных по управлению городов
Пермь угодила в ТОП-10 самых многообещающих русских крупных городов
Определены лучшие города России по качеству жизни