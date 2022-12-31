. Иван Ургант спустя почти год отсутствия "засветился" на телеэкранах в роли Карлсона
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Иван Ургант спустя почти год отсутствия "засветился" на телеэкранах в роли Карлсона

Иван Ургант спустя почти год отсутствия "засветился" на телеэкранах в роли Карлсона

Телеведущий и шоумен Иван Ургант, пропавший с телеэкранов в конце февраля 2022 года, сыграл роль Карлсона в новогоднем телеспектакле "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Премьера фильма прошла 31 декабря в онлайн-кинотеатре KION.

Музыкальная комедия – экранизация одноименной пьесы Аркадия Хайта и Александра Левенбука на музыку Бориса Савельева и Александра Флярковского.


В "Происшествии в стране Мульти-Пульти" рассказывается о приключениях любимых героев советской мультипликации в волшебной стране. Однажды три Разбойника (Балбес, Трус, Бывалый) и Волк объединяются под предводительством Старухи Шапокляк и решают отомстить за свои прошлые неудачи, похитив Чебурашку. К нему на помощь отправляются положительные герои из сказок.

Помимо Урганта, в "Мульти-Пульти" снялись Тимофей Трибунцев, Виктория Исакова, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков.

В начале марта телеведущий Иван Ургант покинул Россию, аргументировав отъезд "временным отпуском". Позже, как утверждает отец Урганта, шоумен вернулся в Москву, однако с 21 февраля 2022 года ведущий практически не появлялся на телевидении.

Ранее стало известно, кто проведет новогоднюю ночь на Первом канале вместо Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева. В традиционном мероприятии поучаствуют Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Светлана Зейналова, Вадим Галыгин, Максим Аверин и другие звезды.

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По материалам: uposters.ru

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