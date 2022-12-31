. Яна Рудковская в роскошном платье показала богатое убранство дома

Продюсер Яна Рудковская похвасталась елкой, украшенной дизайнерами, и новогодним нарядом. Продюсер Яна Рудковская похвасталась в соцсетях шикарным нарядом и убранством своего дома. Поклонников поразил размах, с которым красотка и ее семья будут праздновать Новый год.На фотографиях Рудковская предстала в длинном розовом шикарном платье с блестками и перьями. Красивый макияж и укладка лишь подчеркнули нежный образ. Яна также показала поклонникам свою домашнюю елку-красавицу. До самого потолка, украшенная множеством серебристых огоньков и прозрачных игрушек.«Не завидуешь, а любуешься, очень красиво», «На этих фотографиях все роскошно», «Как всегда все на высоте и очень красиво», «Королева, с новым счастьем!» - написали восторженные подписчики. Каждый год Яна прикладывает усилия, чтобы ее дом преобразился к Новому году. Она нанимает целую команду дизайнеров для этого. Красотка не устает демонстрировать шикарные убранства и радовать своих поклонников.