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Кабмин создаст совет по развитию цифровых технологий идентификации

Кабмин создаст совет по развитию цифровых технологий идентификации

Правительство РФ образует координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных. Соответствующее постановление кабмина опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, совет определяет стратегические направления развития биометрических технологий в стране и развития единой биометрической системы, а также готовит предложения по внедрению их в различные сферы правоотношений.

Кроме того, координационный совет рассматривает вопросы и разрабатывает предложения совершенствованию биометрических технологий, по унификации требований инфраструктуре обработки данных с применением биометрических технологий в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг, в том числе в дистанционном формате.

Правительство само утвердит состав совета. В него войдут представители администрации президента РФ, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, Центра биометрических технологий и Минцифры, в котором в конце октября предлагали создать такой совет. Члены нового органа будут осуществлять свою деятельность на общественных началах.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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