. Как изменятся условия для назначения пенсий

С 1 января 2023 года минимальный трудовой стаж для назначения пенсий составит 14 лет. В 2022 году для выхода на пенсию требовался тринадцатилетний стаж.

При этом важно помнить, какие периоды работы учитывают при назначении пенсий. До 2002 года в расчет возьмут все периоды, которые подтверждены документально, напомнила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Таким подтверждением может быть запись в трудовой книжке или справка о работе. С 2002 года в стаж для назначения пенсии включают только те годы, за которые шли страховые взносы в Пенсионный фонд. Помимо трудового стажа для определения права на пенсию учитывают и такие периоды, как служба в армии, отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, время ухода за престарелыми или за инвалидами I группы, срок, когда человек не работал, но состоял на учете в службе занятости.

Еще одно условие для назначения пенсии — наличие необходимого количества пенсионных баллов. В 2023 году пенсии будут назначать россиянам, набравшим не менее 25,8 балла (в 2022 году требовалось 23,4 балла). Чтобы самостоятельно определить, сколько баллов уже есть, можно ориентироваться на минимальный размер оплаты труда. Зарплата в один МРОТ принесет один пенсионный балл в год. Если зарплата в два МРОТ, то человек заработает два балла, пять МРОТ — пять баллов.

Полностью статья будет опубликована на сайте «Парламентской газеты» позднее