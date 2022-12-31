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Как привлечь удачу, здоровье и деньги с помощью обрядов, проводимых в первый день Нового 2023 года

Как привлечь удачу, здоровье и деньги с помощью обрядов, проводимых в первый день Нового 2023 года

Начало года — это период, который принято считать новым этапом жизни. Время, когда загадывают желания, проводят различные обряды, читают заговоры на привлечение удачи и верят в чудо. Но не только чудесами можно объяснить то, что такие желания обычно сбываются, а заговоры по-настоящему работают. Это, прежде всего, объясняется позитивной энергетикой и настроем людей на волну оптимизма, что помогает претворять в жизнь задуманное. Поэтому любые обряды, проводимые в первый день нового года, очень важны — они способствуют привлечению удачи, достижению поставленных целей и исполнению самых сокровенных желаний.

Новогодний обряд на исполнение желания

Это один из самых популярных и эффективных обрядов, который принято проводить в первый день наступившего года. Чтобы удача сопутствовал вам круглый год, напишите свое желание на листе бумаги, запечатайте его в красный конверт и спрячьте подальше от посторонних глаз.


В процессе этого ритуала повторите несколько раз заговор:

«Пусть все написанное сбудется и мною не забудется».

Конверт с загаданным желанием должен храниться у вас в потаенном месте в течение года. Чтобы оно сбылось и никто не мог этому помешать, конверт никому нельзя показывать и давать читать написанное.

Новогодний обряд на привлечение удачи

Привлечь удачу можно также с помощью зерен пшеницы, которые насыпают в карманы верхней одежды. Выходя из дома в первый день нового года, каждый раз нужно доставать из кармана щепотку зерен, бросать ее под ноги и произносить заговор:

«Сколько зерен упало, столько удачи перепало».


Зерна также можно разбрасывать в местах скопления птиц или насыпать им в кормушки, каждый раз представляя, как пернатые, поклевав лакомство, приносят вам на своих крыльях удачу.

Новогодний обряд на привлечение богатства

Чтобы привлечь достаток в свой дом и не столкнуться в наступившем году с нехваткой денег, можно провести обряд на привлечение богатства. Для этого первую мелочь, которую вы получите на сдачу в магазине, не тратьте, а принесите домой и положите в глиняный сосуд. Поставьте его в темное место и никому не показывайте.


Дождавшись новолуния, начинайте проводить обряд. Для этого каждую ночь нужно ставить горшочек на подоконник так, чтобы на него падал лунный свет, и читать заговор:

«Пусть мелочь моя превратится в богатство и прибыль растет вместе с месяцем».

Новогодний обряд на здоровье

Чтобы в наступившем году было хорошее здоровье, а в семье — благополучие, в первый день нового года можно провести следующий обряд. Примите прохладный душ, натритесь морской солью, затем смойте ее со словами:

«Смываю весь негатив и болезни, привлекаю здоровье и счастье».


Можно также привлечь здоровье с помощью щепотки морской соли, которую кладут в холщовый мешочек и постоянно носят с собой.

# Общество
По материалам: rsute

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