Как провести 1 января 2023 года, чтобы не навлечь беду: народные приметы и запреты дня
Славяне привыкли с размахом встречать Новый год. Начало нового цикла дарит надежду на светлое будущее. Наши предки были крайне суеверными, поэтому строили планы, учитывая народные приметы на 1 января. Что категорически нельзя делать в этот день, узнала редакция Rsute.
Народные приметы на 1 января 2023 года
Первый день посвящайте отдыху. Выделите время для семьи и своих любимых занятий. Считалось, что если 1 января пройдет легко, то и год будет удачным. Тяжелый труд, если верить суевериям, привлечет сложности на долгий период.
Новый год нужно встречать в хорошем настроении. Весь день следует замечать приятные моменты и искренне им радоваться. Считалось, что если провести 1 января в приподнятом настроении, то весь год будет легким и удачным. Чтобы привлечь в свою жизнь добро, сделайте что-то хорошее для других.
Славяне доставали свои красивые обновки и наряжались в них. Это привлечет удачу и достаток в дом. Если же поменять наряд несколько раз в день, то можно привлечь богатство и приятные события.
Во время умывания натирайте руки не мылом, а монетами. Деньги в доме будут весь год, гласят суеверия.
У торговцев были свои приметы. Они не упускали возможности поработать в первый день Нового года. Первому покупателю они старались дать хорошую скидку. Это вовсе не альтруизм. Наши предки верили, что если уступить в деньгах первому покупателю, то весь год торговля будет успешной.
На Руси было много примет, связанных с финансами. Так, до конца года славяне пытались раздать все долги. Считалось, что если в первый день нового цикла будешь кому-то обязан, то еще долго не удастся избавиться от долговых обязательств.
Народные приметы на 1 января: фокус на природу
Погода в первый день года многое могла рассказать, чего ждать в этом сезоне. Славяне зависели от прихотей природы, поэтому тщательно ее изучали и проводили параллели.
Природные народные приметы на 1 января:
- в новогоднюю ночь много звезд ― в следующем году будет богатый урожай ягод;
- иней украсил деревья ― год будет подходящим для сельскохозяйственных работ;
- Луна ярко светит ночью ― к богатому урожаю бобовых;
- снежный день ― будет много хлеба;
- теплое утро ― к хорошему урожаю ржи.
Сильный ветер в первый день года предупреждает, что орехов будет очень много.
Что категорически нельзя делать в первый день года
Некоторые действия не стоит делать 1 января. Они могут привлечь в вашу жизнь неприятности и нищету. Православным христианам следует помнить о Рождественском посте. Он исключает употребление продуктов животного происхождения и алкоголя. По этой же причине стоит отказаться от развлекательных мероприятий и плотских утех.
Народные приметы категорически запрещают 1 января:
- шить, вязать, вышивать и заниматься другими видами рукоделия;
- выносить мусор;
- убирать в доме;
- пришивать пуговицы;
- стирать вещи;
- занимать деньги;
- употреблять бранные слова;
- ссориться с кем-то;
- отдавать долги.
Нежелательно отдавать какие-то вещи из дома. Так можно кому-то передать достаток и удачу. Этот запрет не распространяется на подарки, которые вы приобрели для других людей.