. Как провести 1 января 2023 года, чтобы не навлечь беду: народные приметы и запреты дня

Славяне привыкли с размахом встречать Новый год. Начало нового цикла дарит надежду на светлое будущее. Наши предки были крайне суеверными, поэтому строили планы, учитывая народные приметы на 1 января. Что категорически нельзя делать в этот день, узнала редакция Rsute.

Народные приметы на 1 января 2023 года

Первый день посвящайте отдыху. Выделите время для семьи и своих любимых занятий. Считалось, что если 1 января пройдет легко, то и год будет удачным. Тяжелый труд, если верить суевериям, привлечет сложности на долгий период.

Новый год нужно встречать в хорошем настроении. Весь день следует замечать приятные моменты и искренне им радоваться. Считалось, что если провести 1 января в приподнятом настроении, то весь год будет легким и удачным. Чтобы привлечь в свою жизнь добро, сделайте что-то хорошее для других.





Славяне доставали свои красивые обновки и наряжались в них. Это привлечет удачу и достаток в дом. Если же поменять наряд несколько раз в день, то можно привлечь богатство и приятные события.

Во время умывания натирайте руки не мылом, а монетами. Деньги в доме будут весь год, гласят суеверия.

У торговцев были свои приметы. Они не упускали возможности поработать в первый день Нового года. Первому покупателю они старались дать хорошую скидку. Это вовсе не альтруизм. Наши предки верили, что если уступить в деньгах первому покупателю, то весь год торговля будет успешной.





На Руси было много примет, связанных с финансами. Так, до конца года славяне пытались раздать все долги. Считалось, что если в первый день нового цикла будешь кому-то обязан, то еще долго не удастся избавиться от долговых обязательств.

Народные приметы на 1 января: фокус на природу





Погода в первый день года многое могла рассказать, чего ждать в этом сезоне. Славяне зависели от прихотей природы, поэтому тщательно ее изучали и проводили параллели.

Природные народные приметы на 1 января:

в новогоднюю ночь много звезд ― в следующем году будет богатый урожай ягод;

иней украсил деревья ― год будет подходящим для сельскохозяйственных работ;

Луна ярко светит ночью ― к богатому урожаю бобовых;

снежный день ― будет много хлеба;

теплое утро ― к хорошему урожаю ржи.

Сильный ветер в первый день года предупреждает, что орехов будет очень много.

Что категорически нельзя делать в первый день года





Некоторые действия не стоит делать 1 января. Они могут привлечь в вашу жизнь неприятности и нищету. Православным христианам следует помнить о Рождественском посте. Он исключает употребление продуктов животного происхождения и алкоголя. По этой же причине стоит отказаться от развлекательных мероприятий и плотских утех.

Народные приметы категорически запрещают 1 января:

шить, вязать, вышивать и заниматься другими видами рукоделия;

выносить мусор;

убирать в доме;

пришивать пуговицы;

стирать вещи;

занимать деньги;

употреблять бранные слова;

ссориться с кем-то;

отдавать долги.





Нежелательно отдавать какие-то вещи из дома. Так можно кому-то передать достаток и удачу. Этот запрет не распространяется на подарки, которые вы приобрели для других людей.