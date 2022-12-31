. Как взламывают на раз Телеграм ?
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Как взламывают на раз Телеграм ?

Как взламывают на раз Телеграм ?
Специалист предупредил об опасности мессенджера. Завладеть чужими аккаунтами в мессенджерах — мечта многих злоумышленников. Хотя современные устройства и приложения хорошо защищены, бреши все равно легко находятся, причем, пользователи сами часто помогают себя взломать. О том, как это делается, рассказал профессор РЭУ им. Плеханова Павел Терелянский. По словам специалиста, мессенджеры имеют «открытый код», то есть их внутреннее устройство не скрывают, и любой человек при желании может все это посмотреть. Иногда злоумышленникам удается даже внести изменения, например, отключить функцию проверки пароля и в итоге завладеть аккаунтом. Схема, отметил Терелянский, выглядит следующим образом. Пользователю приходит сообщение, якобы в аккаунт пытается кто-то зайти с неизвестного устройства. Для защиты своих данных предлагается перейти по ссылке, которая ведет на сайт внешне очень похожий на официальный ресурс мессенджера. И как только человек нажал на ссылку, можно считать, что все свои данные он потерял, — доступы к аккаунту оказываются у похитителей. Эксперт призвал быть внимательным. Фейковые сообщения приходят с профиля, который называется «Уведомления», при этом, если посмотреть на данные контакта, там стоит статус — «Недавно был в сети». Настоящие же сообщения от мессенджера рассылаются как «Служебные уведомления», пишет агенство «Прайм». Ранее эксперт Валерий Степанов рассказал, как простые функции, встроенные в мессенджеры, способны следить за владельцами аккаунтов. Он предупредил, что, например, Whats App собирает информацию о пользователях и имеет бреши, которые позволяют злоумышленникам ее похищать.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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