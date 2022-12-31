. Какие 2 самых опасных дня ожидают россиян в январе 2023 года
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Какие 2 самых опасных дня ожидают россиян в январе 2023 года

Какие 2 самых опасных дня ожидают россиян в январе 2023 года

Во многом от самого человека зависят его успехи и удача. Однако время от времени происходят события, которые нарушают привычный ритм жизни и будто бы выплескивают всю свою негативную энергетику на человека. Так, в январе 2023 года ожидаются два опасных дня, о которых следует знать заранее, чтобы быть готовыми к возможным неприятностям.

2 самых опасных дня в январе 2023 года

07.01.2023 — соединение Солнца и Меркурия

На весь негатив, который ожидается 7 января, влияет соединение Солнца и Меркурия. Данное событие нельзя назвать редкостью, так как его наблюдают чуть ли не каждый месяц. В этот период Земля, Солнце и Меркурий выстраиваются в один ряд. Из-за того, что Солнце попытается конкурировать с планетой, на Землю обрушится хаос. Не исключены перепады настроения, проблемы в бизнесе, на работе.


Астролог Алена Носкова рекомендует перенести все важные дела, в том числе заключение сделок, а также дорогостоящие приобретения на более благоприятный период. Постарайтесь контролировать негативные эмоции. Не стоит нарушать свои принципы и не забывайте о морали и законах. Если нарушить все это, то можно не только получить штраф, но и оказаться в суде.

Помимо влияния соединения Меркурия с Солнцем, 7 января 2023 года ожидается полнолуние в созвездии Рака, что говорит о двойной опасности этого дня. Луна только усилит эффект хаоса и негатива, которые обрушатся на Землю. Следовательно, в этот день следует быть максимально собранными и аккуратными, чтобы не угодить в какую-либо неприятность.

13.01.2023 — пятница, 13

Многие опасаются пятницы 13, так как знают, что этот день ничего хорошего не принесет. Даже если некоторым везет в эту злополучную дату, большинство все-таки сталкиваются с неприятностями.


В этот день ни в коем случае нельзя думать о плохом, гадать, провоцировать своих врагов на конфликт. Также следует избегать выяснения отношений, так как ничего хорошего из этого не выйдет.

Астролог Алена Носкова предупредила о том, что любой конфликт в пятницу, 13 числа, может перерасти в настоящую агрессию, которая вряд ли закончится добром. Проявление таких сильных эмоций отбирает у людей силы и не исключено, что удача может отвернуться. Следовательно, в пятницу, 13 января 2023 года, лучше контролировать свои эмоции, по возможности не общаться с теми людьми, с которыми у вас есть недопонимания, а также не рисковать просто так.

# Общество
По материалам: rsute

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