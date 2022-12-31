. Каким окажется январь 2023 года для всех знаков восточного календаря согласно китайскому гороскопу

Благодаря китайскому гороскопу на январь 2023 года, все знаки восточного календаря смогут узнать, что их ждет и к чему следует подготовиться. Изменения произойдут во многих сферах жизни.

Что ждет людей, рожденных в годы Крысы, Быка, Тигра, Кролика, Дракона и Змеи, в январе 2023 года

Крыса

Крысам нужно обратить особое внимание на свое душевное равновесие. 2022 год стал для них очень напряженным и это повлияло на отношения с родными людьми. В новогодние каникулы необходимо уделить как можно больше времени своим родным. Только разговор по душам позволит избежать всех ссор и разногласий, а также прийти к компромиссу. В январе нужно выделить время и для себя: пройтись по магазинам, сходить в кино или ресторан.

Бык





Невзирая на праздники, давление на работе у Быков будет очень высоким. Но только благодаря активному участию, они смогут подняться вверх по карьерной лестнице. Пока что не стоит переходить на дистанционную работу, нужно быть в курсе всего происходящего, чтобы вовремя найти верное решение. В январе 2023 года у Быков появится возможность подвести итоги прошлого года и составить новые планы.

Тигр

В январе 2023 года Тигры окажутся в эпицентре внимания известных и авторитетных людей. Им нужно использовать данную возможность, чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице либо начать новый проект. Удача ждет их и в финансовой сфере, поскольку старые инвестиции принесут большой доход. Это, в свою очередь, поднимет им настроение и позволит осуществить давнюю мечту.

Кролик





Начальство поощрит усердный труд Кроликов и наградит их хорошей премией. Перед ними будут открыты новые возможности, но вместе с этим у них на пути появятся конкуренты. Чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице, им предстоит постараться и проявить себя. Январь является не самым лучшим месяцем для инвестирования или открытия нового дела, поэтому данное время лучше провести в компании друзей где-нибудь подальше от городской суеты.

Дракон

Для Драконов январь будет нейтральным месяцем, который никак не повлияет на их судьбу. Именно поэтому им не стоит спешить и форсировать события, лучше плыть по течению. В какой-то момент им покажется, что рутинная работа начала сильно на них давить. Но, несмотря на это, свои обязанности не стоит перекладывать на других. За хорошую работу они будут награждены большой премией.

Змея





Змее не удастся отдохнуть на новогодних праздниках, всему виной станут рабочие обязанности. Не исключено, что им придется исправлять ошибки других людей. Бизнесмены могут понести значительные убытки, поэтому о расширении бизнеса пока не может идти речь. В январе им следует избегать поездок на дальние расстояния, стоит отказаться от путешествий. Змеи могут подорвать не только свое здоровье, но и потерять много денег.

Что ждет людей, рожденных в годы Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха, Собаки и Кабана, в январе 2023 года

Лошадь

У Лошади в январе все будет идти не так, как они этого хотели, начатые дела будут рушиться и не принесут желаемого. Им нужно учиться быть гибкими и решать все проблемы по мере их поступления. Пока им не стоит спешить добиваться карьерного роста, лучше немного отдохнуть. Этот месяц стоит посвятить общению с близкими людьми, спокойствию и отдыху. Не нужно испытывать судьбу.

Коза





Для людей, рожденных в год Козы, январь станет самым лучшим месяцем. У них будет получаться все, за что они решат взяться. Но при этом ничего слишком глобального не стоит начинать. Им удастся сделать свое хобби источником дополнительного заработка. В порядке будет не только личная жизнь, но и здоровье тоже. Этот месяц является благоприятным для новых знакомств и приятных встреч.

Обезьяна

Обезьянам стоит приложить все свои усилия в январе и тогда они смогут получить хорошие результаты в будущем. От их работы будет многое зависеть. Только благодаря усердному труду они смогут обрести финансовую стабильность и набраться опыта. В личной жизни у них тоже все будет гладко. Впереди их ждет много новых знакомств и романтических отношений. При этом особое внимание следует уделять своему здоровью.

Петух





Активное сотрудничество с коллегами поможет Петухам добиться успеха в январе 2023 года. Впереди их ждет много насыщенных и интересных событий, которые подарят радость и счастье. Им не стоит отказываться ни от каких предложений, даже если при этом они будут казаться не совсем нормальными. Чем активнее они проведут время, тем удачнее сложится месяц.

Собака

На работе у Собак могут появиться разные конфликты, разногласия и недопонимания. Возможны даже серьезные ссоры с коллегами. В январе им стоит контролировать все свои траты, иначе они рискуют потерять сбережения и остаться ни с чем. Внимательность следует проявлять и во время новых знакомств. Не стоит сразу раскрываться незнакомому человеку, необходимо время, чтобы к нему присмотреться и понять.

Кабан





Людям, рожденным в год Кабана, будет нелегко. Палки в колеса им будут ставить конкуренты, из-за чего появится много проблем на работе и в личной жизни. В январе им не стоит что-либо предпринимать, нужно выждать время и в следующем месяце приступать к активным действиям. Пока же им следует отказаться от крупных вложений и трат. Месяц лучше всего посвятить общению с близкими людьми.