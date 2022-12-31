. Команда IRK.ru поздравляет читателей с Новым годом!

Несколько часов остается до самого главного и с детства любимого праздника — Нового года. Мы встречаем 2023-й, и вспоминаем, каким был 2022-й. Для редакции IRK.ru он был щедрым на события. Мы запустили несколько новых проектов, в коллектив пришли новые сотрудники, и, как и прежде, мы рассказывали читателям об интересных и важных событиях.

В 2022 году редакция выпустила более 8 300 новостей, 700 статей, 133 фоторепортажа. Пользователи IRK.ru оставили на сайте 220 189 комментариев, зарегистрировано 9 147 новых аккаунтов. Пожалуй, самая впечатляющая цифра: наш техотдел отразил 2 миллиарда 71 миллион DDoS атак — действий злоумышленников, направленных на нарушение работы сайта.

Год был наполнен разными событиями и для нас, и для наших читателей, и для всей Иркутской области. Радовал, огорчал, испытывал на прочность и помогал поверить в людей.

Про чиновников, которые оказались человечными и патриотичными. И в общем-то мы впервые видели, как сплоченно могут работать чиновники разных уровней: от мэров до губернатора в отдельно взятом регионе. Игорь Иванович показывал личный пример и остальные не уступали. Константин Зайцев, Андрей Бунев, Алексей Соболь, Александр Ведерников, Евгений Стекачев, Руслан Болотов, Олег Боровский, Вадим Семёнов и все-все, кто помогал и поддерживал, вы герои года!

Это год про тех, кто выезжал вместе и самостоятельно к нашим мобилизованным, в ДНР и ЛНР, в подшефный Кировск. Мы увидели бизнесменов и депутатов, ушедших воевать. Не все рассказывают о помощи, как финансовой, так и нематериальной — просто поверьте, что её в сотни раз больше, чем мы пишем. Вы наши герои года!

Бизнес, который выстоял в новых условиях, большой и малый, который в очередной раз показывает чудеса смекалки и гибкости. Вы наши герои года!

Этот год открыл в людях такое желание помочь и действовать, какое мы еще не видели (а после ковида думали, что и не удивить). ОНФ стал действительно фронтом волонтерства и гуманитарной помощи. Вы герои года!

«Три вещи никогда не возвращаются обратно — время, слово, возможность». 2022-й год показал всю важность этих трех вещей. Хочу пожелать всем в Новом году максимально эффективно использовать каждую минуту, вкладывать правильные смыслы в слова и использовать все возможности, которые дает 2023-й год! С наступающим!

Мы поздравляем всех жителей Иркутской области с наступающим Новым годом. Желаем исполнения всех желаний и хороших новостей!