. Кортни Лав лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за Брэда Питта
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Кортни Лав лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за Брэда Питта

Кортни Лав лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за Брэда ПиттаКортни Лав заявила, что Брэд Питт не дал ей сыграть Марлу Сингер в «Бойцовском клубе»

Американская актриса и певица Кортни Лав обвинила Брэда Питта в том, что он не дал ей сыграть роль Марлы Сингер в кинокартине «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. Об этом пишет Variety.

Лав отметила, что успешно прошла кастинг, однако Питт отговорил режиссера брать ее. По мнению артистки, таким образом актер попытался отомстить ей за то, что она не согласилась на съемки фильма о рок-музыканте и солисте группы Nirvana Курте Кобейне. В байопике Питт хотел сыграть музыканта.

Актриса сообщила, что не была уверена, предназначен ли фильм Питта «просто для извлечения прибыли». Лав добавила, что время разговора с актером сказала: «Если ты не понимаешь меня, то ты не понимаешь Курта, а я чувствую, что ты не понимаешь, Брэд».

В мае этого года Кортни Лав рассказала, как актер Джонни Депп спас ее после передозировки наркотиками. Лав сообщила, что Депп спас ее от смерти, когда в 1995 году (через год после трагический гибели супруга Кортни, Курта Кобейна) выполнил сердечно-легочную реанимацию после того, как она получила передозировку запрещенных веществ возле одного из ночных клубов США.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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