. Ксения Бородина похвасталась фигурой в бикини

Ведущая Ксения Бородина решила отдохнуть перед новым годом. Теледива решила провести новогодние каникулы подальше от морозной Москвы. Ксения успела завершить все рабочие и личные дела и прилетела на тропический курорт. Она отдыхает в Пхукете в компании друзей, своей мамы и дочерей – 13-летней Маруси и 7-летней Теоны. Бородина пришла на пляж в модном купальнике. Она позировала в трендовом бикини насыщенного изумрудного цвета в ретро-стиле. Лиф подчеркнул пышный бюст теледивы, а трусики с завышенной посадкой выгодно представили тонкую талию. Ее образ завершили несколько золотых браслетов и солнцезащитные очки в белой пластиковой оправе.Ксения сделала легкий дневной макияж. Свои волнистые темные волосы она распустила и оставила красиво развеваться на морском бризе. Звезда сериала «Деффчонки» позировала на фоне бирюзовой волной глади, живописных беседок, тропической зелени и чистого песка. «30 декабря. С наступающим вас, мои дорогие», — сказала Бородина. Поклонники ведущей реалити-шоу «Дом-2» поздравили ее с Новым годом и осыпали комплиментами. «Классный костюм – «Ёлочка на отдыхе»», «Желаю вдохновляющего года, красотка», «Дорогая Ксю, вам и вашей семье благословенного, волшебного, здорового 2023 года, полного любви», «Красавица моя! Как же я тебя люблю! Счастья тебе и твоим деткам!», «Отлично выглядите, Ксения. Просто огонь», «Худая, загорелая и свободная, да еще и в Таиланде! Завидую белой завистью. Пусть всё будет только лучше», — написали в комментариях.