. Ксения Собчак осталась без денег на Новый год

Ведущая и журналистка Ксения Собчак впервые будет праздновать Новый год дома. На звездных вечеринках скандальную ведущую ждать не стоит. 30 декабря известная журналистка Ксения Собчак обратилась к своим подписчикам в социальной сети с вопросом, где они будут отмечать Новый год. Ну и о своих планах рассказала. Отметила, что это первый год в ее жизни, когда нет настроения куда-либо идти и что-либо делать в праздник.«Я буду дома, с семьей, вообще без всех. Первый раз так отмечаю Новый год в жизни, честно говоря… — поделилась Собчак в Telegram. — Ну, какой год, так и отмечаем». Напомним, в 2022-м Ксении исполнился 41 год, она активно комментировала политические события в России и в мире, внезапно оказалась гражданкой Израиля и оскандалилась в связи с уголовным делом против ее коммерческого директора.